Menczer: Téged is odadobna a Momentum

Megosztás Tweet



A Momentum politikusai idegeneket képviselő zsoldosok – így reagált a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára arra, hogy a Momentum a romániai önkormányzati választás előtt ismét egy román párt támogatására buzdított – hangzott el az M1 Híradójában.

A Fekete márciusként elhíresült 1990-es marosvásárhelyi zavargások kirobbanásában kulcsszerepet játszó Vatra Romaneasca nevű ultranacionalista szervezet egyik vezetője volt Dacian Ciolos. A későbbi román miniszterelnök jelenleg az Európai Parlamentben a Momentumot is tagjai között tudó Renew frakcióját vezeti.

A Brüsszelben Magyarország forrásmegvonásáért és megbüntetéséért többször felszólaló Ciolos az egyik elnöke annak a liberális pártszövetségnek is, amely a vasárnapi romániai önkormányzati választáson a magyar jelöltekkel szemben méretteti meg magát.

A videóhoz szinte azonnal bíráló hozzászólások érkeztek a közösségi oldalon, az akciót pedig a Momentum itthoni szövetségese, az LMP is nemzetellenesnek nevezte. Ezt a szövetséget támogatja most a Momentum. Fekete-Győr András pénteken egy buzdító videóval szállt be Dacian Ciolos pártjának kampányába és az erdélyi magyarokat arra kérte, szavazzanak a román párt jelöltjeire.

Másodszor kampányolnak a magyar párttal szemben

Fekete-Győr András péntek este már az Azonnali.hu-nak magyarázkodott. Állítása szerint csak ott támogatják a román párt politikusait, ahol nincs magyar jelölt.

Csakhogy tavaly novemberben, a romániai elnökválasztáson volt magyar jelölt, a Momentum ennek ellenére a román indulót támogatta. Fekete-Győr András Kolozsváron személyesen is kampányolt a Dacian Ciolossal szövetséges Dan Barna mellett.

A romániai mintát a februári szlovákiai parlamenti választás előtt is megismételték, ahol a Momentum a Magyar Közösség Pártja helyett két liberális szlovák pártot népszerűsített.

Egyértelmű, hogy csak magyar jelöltek tudják megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit – erről már a nagyobbik kormánypárt erdélyi származású országgyűlési képviselője beszélt videóüzenetben.

Zsigmond Barna Pál a Momentum román önkormányzati választásra készített kampányvideójáról úgy fogalmazott: Fekete-Győr András pártja ismét a külhoni magyarság ellen fordult.

Egy olyan román pártot támogat, amelynek vezetője korrupciós botrányba keveredett és amelyik elutasítja az erdélyi magyarság jogegyenlőségét. A Momentum ismét az erdélyi magyarság ellen fordult, ahogy tette ezt már az elmúlt években is. Ne üljenek fel a baloldali provokációnak – mondta a Fidesz országgyűlési képviselője.

„A Momentum politikusai idegen érdekeket képviselő zsoldosok”

Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára szintén videóüzenetben azt mondta: a Momentumra nemzeti kérdésekben Gyurcsány Ferenc példáját követi.

„A Momentum eladná, odadobná a külhoni magyarokat, a Momentum pontosan ugyanolyan, mint Gyurcsány Ferenc. És a Momentum valamint Gyurcsány Ferenc eladná, odadobná az itthon élő magyarokat is, odadobna téged is” – mondta.

Menczer Tamás hozzátette: akinek az egyik magyar nem fontos, annak a másik sem lesz az.

Vasárnap önkormányzati választásokat tartanak Romániában, ahol az erdélyi magyarságnak a tét az erős képviselet a helyhatóságokban. Ezért arra magyarországi és határon túli politikusok is arra biztatják a választókat, hogy minél többen menjenek el szavazni.

A Külügyminisztérium pénteki bejelentése szerint korlátozások nélkül térhetnek vissza Magyarországra az állandó magyarországi tartózkodási jogosultsággal rendelkező román vagy kettős állampolgárok.