Egymillió embernek segít a hitelmoratórium

Megosztás Tweet



A hitelmoratórium minden március 18-a előtt felvett hitelre, kölcsönre, lízingre érvényes – közölte Dömötör Csaba a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a moratórium fél éves meghosszabbításával kapcsolatban elmondta: a vállalkozásoknak jelezniük kell igényüket a bank felé, és igazolniuk kell jogosultságukat. A magánszemélyeknek azonban nincs szükségük külön ügyintézésre, ugyanakkor a bank ellenőrizheti, hogy jogosultak-e rá.

„Fontos körülmény, hogy azok a párok is élhetnek a lehetőséggel, akik még csak most várják gyermeküket. Ugyanennyire fontos, hogy azok a szülők is igénybe vehetik, akik egyedül nevelik gyermeküket. A hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása több mint egymillió embernek jelent érdemi segítséget, de nem állunk meg itt, további gazdaságvédő lépések jönnek” – fogalmazott az államtitkár.