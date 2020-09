Ismét magyar jelöltek ellen kampányol a Momentum

Megosztás Tweet



Megint a magyar jelöltek ellen kampányol a Momentum a romániai önkormányzati választások előtt – erről Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt pénteken a facebook oldalára feltöltött videóban.

Kiemelte: a mostani román önkormányzati választásnak nagy tétje van, Erdélyben sok helyen az a kérdés, hogy továbbra is magyar polgármesterek vezethetik-e településeket.

Amit ebben a helyzetben a Momentum csinál, az egyszerűen szembemegy a magyar nemzeti érdekkel. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke ezzel ismét bizonyítja, hogy számára fontosabb liberális szövetségese, mint a magyar nemzeti érdek – értékelt Hollik István.

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: az ideológia megelőzi a magyarság ügyét, azaz a Momentumra nemzeti ügyekben nem lehet számítani.

Hozzátette: ha számukra a 21. századi modern politika azt jelenti, hogy zárójelbe teszik a magyar nemzeti érdeket, akkor „köszönjük szépen, ebből a politikából nem kérünk".

Hollik István videója Fekete-Győr András bejegyzésével kezdődik, amiben az ellenzéki politikus arról beszél, hogy most vasárnap önkormányzati választások lesznek Romániában, így Erdélyben is, majd a magyar választók figyelmébe ajánlja testvérpártjukat az USR PLUS-t. Azt kéri, ahol tehetik, támogassák ennek a pártnak a jelöltjeit is.

Korábban - a román elnökválasztás és szlovák parlamenti választás előtt - anyaországi és határon túli szervezetek egyaránt elítélték, hogy a Momentum politikusai román és szlovák jelöltek mellett kampányoltak a magyarokkal szemben.