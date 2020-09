Semjén: Megszokott, hogy Fekete-Győr a románok mellett kampányol

Megosztás Tweet



Az erdélyi magyarok a magyar jelölteket támogassák a hétvégi romániai önkormányzati választásokon - ezt kérte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Fekete-Győr András újfent – a Momentumtól már megszokott módon – a magyar jelöltekkel szemben, románok mellett kampányol – fogalmazott Semjén Zsolt.

Hozzátette: az ellenzéki politikussal ellentétben, arra kéri az erdélyi magyarokat, hogy ne szavazzanak román pártra, hanem a magyar jelölteket támogassák.

„Hajrá magyarok! Hajrá RMDSZ!” – zárta állásfoglalását a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Pénteken Fekete-Győr András, a Momentum elnöke arról beszélt egy videóüzenetben, hogy most vasárnap önkormányzati választások lesznek Romániában, így Erdélyben is, majd a magyar választók figyelmébe ajánlja testvérpártjukat, az USR PLUS-t. Azt kérte, ahol tehetik, támogassák ennek a pártnak a jelöltjeit is.

Korábban - a román elnökválasztás és szlovák parlamenti választás előtt - anyaországi és határon túli szervezetek egyaránt elítélték, hogy a Momentum politikusai román és szlovák jelöltek mellett kampányoltak a magyarokkal szemben.