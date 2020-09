Rátóti Zoltán: Nem akarunk beleszólni az oktatásba, csupán egy más alapokon nyugvó osztályt szeretnénk indítani

Továbbra sem jutottak közös nevezőre a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói és diákjaik. Pár nappal ezelőtt már a Nemzeti Színház előadása előtt és után is tüntettek a színművészeti hallgatók. Ez már csak azért is érthetetlen, mert a kuratórium több tagja is elmondta, a jelenlegi és a későbbi oktatási struktúrába nem kívánnak beleszólni csupán egy más elgondolású és más alapokon nyugvó osztályt is szeretnének indítani.