Újabb álhír terjedt el az interneten

Az országos tiszti főorvos cáfolta, hogy érdemben változott volna a háziorvosokra vonatkozó eljárásrend a fertőzés-gyanús esetek megítélésével kapcsolatban.Hétfőn az egyik hírportál nyomán az egész sajtóban körbefutott, hogy a háziorvos már teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet valakit. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt is hangsúlyozta, hogy minden ellenkező állítással szemben a háziorvosok korlátozás nélkül kérhetik, sőt kérniük is kell, hogy PCR- tesztet végezzenek a gyanús esetekben. – hangzott el az M1 Híradójában.