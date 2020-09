Az emberek felelőssége is, hogy mennyire terhelődik le az egészségügy – erről beszélt a Szent László Kórház intenzív osztályát vezető főorvosa az M1-nek. Az orvosok azt mondják: magas szinten zajlik az ellátás. Március óta többet tudnak a vírusról, és rendelkezésre állnak a gyógyításhoz szükséges eszközök is. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, azonban az kell, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket – hangzott el az M1 Híradójában.