Folytatódik a vasútfejlesztés a Balaton északi partján

Vége a nyári utazási főszezonnak, kezdődhet az észak-balatoni vasútvonal felújításának második üteme. Villamosítják a pályát Balatonfüredig, így Budapestről Füredig végig villanymozdony közlekedhet, itt cserélnék majd ki a mozdonyokat villamosról dízelesre. A felújításnak köszönhetően rövidebb lesz a menetidő, és az állomások is megújulnak – derült ki az M1 Híradójából.

Már csak a héten közlekednek a vonatok Szabadbattyán és Balatonfüred között, az észak-balatoni vasútvonalat ugyanis felújítják.

Jövő héttől már vonatpótló buszok szállítják az utasokat. Ha végeznek a munkálatokkal, akkor a pályán villamos motorvonatok közlekedhetnek, amivel jelentősen csökken majd a menetidő.

Ötvenöt kilométeren korszerűsítik a vasúti pályát, és várhatóan jövő nyárra be is fejezik. Balatonfűzfőn már elkészült az első új vasúti peron. Emellett megújul Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs vasútállomása is.

A címlapfotó illusztráció.