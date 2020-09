Hétfőtől életbe lépnek a szigorúbb biztonsági szabályok

Megosztás Tweet



Megtörtént, amire egy ideje már számítani lehetett: ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek napi száma. 1070 embernél mutatták ki a koronavírust, ami új rekord. Szerencsére nem meredeken, de emelkedik a kórházban ápolt betegek száma is, hétfőtől lépnek életbe a szigorúbb biztonsági szabályok. A hivatalos kormányzati oldalon, a koronavirus.gov.hu-n összegyűjtötték, hogy mire kell figyelni: bevásárláskor, sportoláskor, kutyasétáltatáskor, vagy akár a liftben – hangzott el az M1 Híradójában.

Minden zárt térben, így a liftben is érdemes maszkot viselni, a gombokat pedig lehetőség szerint kesztyűben, vagy papírzsebkendőt használva megnyomni. Nem lehet tudni ugyanis, hogy aki korábban beszállt fertőzött volt-e. Kutyasétáltatás közben is oda kell figyelni a kézfertőtlenítésre és a védőtávolság betartására.

Ezekhez hasonló élethelyzetekre ad hasznos, gyakorlati tanácsokat a koronavirus.gov.hu. Felhívják a figyelmet arra, hogy

a maszk viselésekor is a száj elé kell tenni a kezet, akkor ha valaki köhög, vagy tüsszent.

Érdemes emellett továbbra is kerülni az olyan hagyományos üdvözlési formákat, mint az ölelés, vagy a puszi. Az üzletekben pedig céltudatosan és gyorsan kell vásárolni.

Maszkot szükséges viselni minden nehezen szellőztethető zárt térben, például autóban, lakógyűlésen vagy munkahelyi értekezleten és várótermekben. Ha valakinek a családtagja megbetegszik, egy külön szobában gyógyuljon, azok, akik gondozzák, csak maszkban menjenek be hozzá, és ez idő alatt a beteg is viseljen maszkot. A helyiséget pedig gyakran kell szellőztetni.

A kormány tájékoztató filmekkel is segíti az embereket a koronavírus elleni védekezésben. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője ezúttal az egyszerű, de fontos szabályok betartására hívta fel a figyelmet. Ilyen az alapos kézmosás, a másfél méteres védőtávolság betartása, a zsúfolt helyszínek kerülése és a látogatási tilalom betartása.

Győrfi Pál kiemelte az egyéni felelősségvállalás fontosságát is.

Hétfőtől újabb szigorítások lépnek életbe. Az orrot és szájat is eltakaró textil, vagy orvosi maszkot, már nem helyettesítheti sál, vagy kendő. És hordani kell – a tömegközlekedési eszközök, boltok, vendéglátóhelyek mellett – minden egészségügyi és kulturális intézményben is.

Szigorúbban ellenőrzik a buszokon és a vonatokon is a maszkviselést, ami nem csak a felnőtteknek, hanem a hat év feletti gyerekeknek is kötelező. A járművek mellett mostantól már a megállókban, peronokon és a várótermekben is viselni kell.

A Volánbuszokra továbbra is csak maszkban lehet felszállni,

a MÁV szerelvényein pedig pénzbírságra is számíthatnak a szabályszegők. A szabályok betartását a rendőrség, a kormányhivatalok és a kereskedelmi hatóság is szigorúan ellenőrzik.

A védekezésnek most elsősorban a célja az, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket, de biztonságosan. Müller Cecília az operatív törzs szombati tájékoztatóján a fiatalok felelősségére is felhívta a figyelmet.

„Kérjük tisztelettel elsősorban a fiatal korosztályt, hogy tartsa be a higiénés szabályokat, így nem tudja átadni a szülőknek, nagyszülőknek, krónikus betegeknek azt a fertőződést, ami számukra fatális kimenetelű lehet”

– mondta az országos tiszti főorvos.

Közben minden eddigi rekordot megdöntött az egy nap alatt regisztrált megbetegedések száma. A legfrissebb adatok szerint 1070 embernél mutatták ki a koronavírust. Elhunyt nyolc krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek csaknem 13 ezren vannak. 404 betegeket kórházban ápolnak, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Nem rombolja a gazdaságot, sőt több szempontból a bankok számára is kedvező, ha január elseje után sem kell törlesztenie a hiteleket több családnak

– erről beszélt egy közgazdász az M1-nek. Boros Imre szerint a bankok számára sokkal nagyobb baj lenne, ha tömegével mennének csődbe a családok, és azért nem tudnának fizetni.

Szombaton döntött a moratórium meghosszabbításáról a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. Az ülés után Orbán Viktor miniszterelnök ismét hangsúlyozta: a munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány idején is meg kell védeni.

Meghosszabbítjuk a háztartások számára nyújtott hitelmoratóriumot néhány társadalmi csoport esetében, január elsejétől további hat hónapig. Meghosszabbítjuk a gyermeket nevelő családoknál – akárhány gyermeket is nevelnek – rájuk ez érvényes, a nyugdíjasok esetében, a munkanélkülieknél és a közfoglalkoztatottaknál. A vállalkozások esetében a vállalkozóknak be kell jelenteniük, hogyha a moratóriumot meg akarják hosszabbítani. És hogyha a bevételük több mint 25 százalékkal csökkent, akkor meg fogják kapni a moratórium lehetőségét

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekeseknek, a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek és a közfoglalkoztatottaknak semmit sem kell tenniük, ha nem akarnak fizetni, a moratórium ugyanis automatikusan meghosszabbodik. Azaz, nekik csak akkor kell felkeresniük a pénzintézetet, ha a moratórium ellenére fizetni szeretnének.

A mostani intézkedés is azt mutatja, hogy

a problémákra lehet olyan megoldást találni, ami szociálisan is megfelel a társadalomnak és gazdaságilag sincs romboló hatása

– mondta a közgazdász az M1-nek. Boros Imre hozzátette: a moratórium meghosszabbítása nem csak az ügyfeleknek, de a kereskedelmi bankoknak is jó, mert nem növekszik a minősített hiteleik mennyisége.

Azonban nem csak a moratórium meghosszabbítása jelent majd segítséget az embereknek, ugyanis készül minden idők legnagyobb otthonteremtési programja, és egy második családvédelmi akcióterv is.

Novák Katalin, leendő családügyi miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta,

fontos, hogy olyan elemekkel bővítsék a családtámogatások rendszerét, amelyek még hatékonyabb segítséget nyújtanak.

Kiemelte: a legfontosabb cél, hogy a koronavírus-járvány okozta válság idején is megőrizzék a mostani családtámogatási lehetőségeket és azt az életszínvonalat, amelyet mostanra elértek a magyar családok.

