Álhír, amit a Népszava terjeszt, miszerint nincs elég lélegeztetőgép

Magyarországon nincs olyan intenzív terápiás szakvizsgával rendelkező ember, aki ne értene a lélegeztetőgépek kezeléséhez – ezt mondta az Országos Korányi Intézet főorvosa a közmédiának. Madurka Ildikó hozzátette: nem romlott el lélegeztetőgépük, de annyi tartalék van, hogy az sem jelentene gondot. Az elmúlt napokban a baloldali sajtó és baloldali politikusok is azt híresztelték, hogy nincs elég technikus a gépek kezeléséhez. Az országos tiszti főorvos szerint is teljesen felesleges a lélegeztetőgépek mellé állandó műszaki személyzetet állítani. Müller Cecília cáfolta azt az álhírt is, hogy a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórházakban kimerültek volna a kapacitások – hangzott el az M1 Híradójában.