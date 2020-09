A koronavírust egyelőre csak az óvintézkedésekkel lehet megfékezni

Megosztás Tweet



Rendkívüli fegyelmezettséget kért az országos tiszti főorvos mindenkitől. A koronavírust ugyanis egyelőre csak az óvintézkedésekkel lehet megfékezni. Müller Cecília azt mondta: a járvány más arcát mutatja a második hullámban, most főleg a huszonévesek fertőződnek meg. Egy nap alatt újra 800-nál is több ember tesztje lett pozitív itthon. Hétfőtől tovább szigorodnak az intézkedések – hangzott el az M1 Híradójában.

Személyes iratok mellett munkáltatói igazolást is kérnek a rendőrök az ingázóktól, mielőtt beengedik őket Magyarországra. Emellett testhőmérsékletet is mérnek a határon.

Hétfőtől azok a külföldről hazaérkezők, akiknek nincs két negatív tesztjük, 14 helyett csak 10 napos karanténra kötelesek. A hatósági házikarantént a rendőrség továbbra is szigorúan ellenőrzi. Ezt eddig több mint egymillió alkalommal tették meg.

„Az országba csak azok léphetnek be, akik az aktuális járványügyi feltételeknek megfelelnek. Úgyhogy munkatársaim jelenleg is a belső határokon végzik ezt a tevékenységet. Emellett természetesen a hatósági házi karantén ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységünket is végezzük” – mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

A tavaszihoz képest megváltozott a járvány természete

– erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján.

Amíg korábban az idősek voltak inkább érintettek, most a fiatalok. A 20-29 éves korosztályban terjed a legjobban a fertőzés. Náluk a betegség általában enyhe tünetekkel jár, a vírust azonban továbbadhatják időseknek és krónikus betegeknek, akikre most is végzetes veszélyt jelenthet a járvány.

A szabályok betartását hétfőtől a rendőrség, a kormányhivatalok és a kereskedelmi hatóság is szigorúbban ellenőrzi.

A textil, vagy orvosi maszkot helyesen orrot és szájat eltakarva kell viselni,

amit már nem helyettesíthet sál, vagy kendő. A tömegközlekedési eszközök, boltok, vendéglátóhelyek mellett minden egészségügyi és kulturális intézményben is hordani kell.

A fiataloknak pedig el kell fogadniuk azt, hogy 11 óra után már nem lehetnek nyitva a szórakozóhelyek.



A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 809 embernél mutatták ki a koronavírust. Elhunyt hat krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 12 ezret, 368 betegeket kórházban ápolnak, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen.

Azért, hogy lazulhassanak a szabályok világszerte mindenki a koronavírus elleni védőoltásra vár. Jelenleg kilenc oltóanyag lépett a tesztelés harmadik, vagyis végső fázisába. Kiss Zoltán virológus azt mondta: a kutatások jelenleg azt mutatják, hogy a következő hónapokban még nem lesz megbízható, tömeggyártásra alkalmas vakcina.

A koronavírus-járvánnyal egy időben hamarosan elkezdődik az influenzaszezon is,

ezért idén a korábbiaknál is fontosabb, hogy a lehető legtöbben beadassák a védőoltást. Ez október második felétől mindenkinek térítésmentesen elérhető lesz a háziorvosoknál.

A járvány erősödésével egyre több nyugat-európai országban vezetnek be korlátozó intézkedéseket. Madrid egyes kerületeiben hétfőtől csak indokolt esetben hagyhatják el az emberek a lakhelyeiket. Az Egyesült Királyságban már 13 millió embert érint valamilyen járványügyi korlátozás. A hírek szerint hamarosan Londonban is szigorítások várhatók. A holland kormány szerint is elkerülhetetlen a korlátozások bevezetése, mert enélkül három héten belül 10 ezerre ugorhat a naponta regisztrált új fertőzöttek száma.

Madrid hat kerületében, illetve a fővárosi régió hét településén korlátozzák hétfőtől a szabad mozgást. A hatóságok kénytelenek voltak elrendelni a szigorú intézkedést. Hetek óta ugyanis ott regisztrálják a legtöbb fertőzöttet.

A jövő héttől az érintettek mintegy 850 ezer ember, csak meghatározott indokkal hagyhatja el lakhelyét.

Ilyen például a munkavégzés, az egészségügyi ellátás, az idősek vagy rászorulók gondozása, az oktatás, a hivatalos ügyintézés. Az ode érkezők is csak ezekben az esetekben juthatnak be. A két hétig tartó korlátozás alatt felére csökkentik az üzletekben az egyszerre fogadható vásárlók számát, az éttermek 50 százalékos kihasználtsággal működhetnek. A bárok, szórakozóhelyek legfeljebb este 10-ig lehetnek nyitva.

A madridi tartomány teljes területén zárt, illetve nyílt térben egyaránt csak hat fő tartózkodhat egyszerre együtt. A parkokat is lezárják.

Madrid tartomány elnöke azt mondta,

senkinek nem lenne jó, ha a teljes térséget le kellene állítani úgy, mint tavasszal, a járvány első hullámában.

Az Egyesült Királyságban már most több mint 13 millió embert, a lakosság egyötödét érinti valamilyen korlátozás. A legtöbb intézkedést északkelet-angliában hozták meg. Péntek óta tilos vegyülniük a nem egy háztartásban élőknek zárt térben és közterületen egyaránt. Emellett az éttermekben és a pubokban csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lehetséges.

A vendéglátóhelyeknek este 10 és reggel 5 óra között zárva kell lenniük. Országos szinten csak az úgynevezett hatos szabály van érvényben, azaz hatnál több, nem egy háztartásban élő ember nem gyűlhet össze egymás közvetlen közelében. Brit lapok szerint elkerülhetetlen, hogy London területén is korlátozásokat vezessenek be.

Eközben Boris Johnson brit miniszterelnök azt mondta a járvány második hullámával az ország teljes lezárása nélkül kell szembeszállni.

A holland kormány is megszorító intézkedések bevezetését jelentette be, mert a fertőzések napi száma az elmúlt napokban megközelítette a kétezret. A korlátozások főként az egyetemi városokat érinthetik,

a fertőzés ugyanis az intézkedéseket kevésbé betartó fiatalok körében terjed.

A holland miniszterelnök azt mondta, egyértelmű hogy a fertőzés második hulláma elérte az országot.

A szigorítások között szerepel, hogy a bárok és az éttermek ezentúl korábban zárnak be és az 50 fő feletti csoportosuláshoz már engedélyt kell kérni.

A címlapfotó illusztráció.