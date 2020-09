Az EU kihívásairól szól a hétfői webinárium Varga Judittal

Magas rangú nemzetközi politikusok is felszólalnak majd az Európa jövőjéről szóló. "Dialogue on the future of Europe: How to build a more effective and genuinely strong Union?" elnevezésű webináriumon, melyet az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közösen szervez jövő hétfőn Budapesten, az Országházban – nyilatkozta pénteken Varga Judit, az igazságügyi tárca vezetője.