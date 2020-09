Újabb járványügyi álhír söpört végig a baloldali médián

Megosztás Tweet



A védekezés sikere ma elsősorban rajtuk múlik és egy ilyen helyzetben nem lehet hátulról megtámadni a járványügyi szakembereket, mert az országot támadják meg ezzel. Így reagált Orbán Viktor a kórházi eszközökről és lélegeztetőgépekről szóló álhírekre. Csütörtökön az egész kormánykritikus sajtót végigjárta az a Népszava által indított álhír, hogy a kórházakban nincs elegendő eszköz a koronavírusos betegek ellátására. Ezt azóta többször, több helyen is cáfolták. Orbán Viktor azt mondta: a kamuvideó utáni kamuhír is hazugság – hangzott el az M1 Híradójában.

Koronavírusos beteget ápolnak a fővárosi Szent László kórházban. (Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu)

„Feszül a rendszer” – ezt írta csütörtökön a Népszava arról, hogy szerintük az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben és a Dél-Pesti Centrumkórházban sincs elegendő eszköz és szabad légzéssegítő berendezés, amikkel a válságos állapotban lévő fertőzötteket ápolni lehetne.

„A Korányiban és a Szent Lászlóban annyi a súlyos beteg, hogy a »lélegeztető kapacitása betelt«” – fogalmaznak a cikkben. Ezután arra is utalnak, hogy a Szent János Kórház egyik épületét is emiatt kellett kiüríteni. Bár a Népszava konkrét forrásokra nem, csupán egy a lap birtokába jutott állítólagos belső levélre hivatkozik, a hírt ezúttal is szinte az összes kormánykritikus hírportál átvette.

„Ha már most lélegeztetőgép kapacitás szűkében vagyunk, mi lesz később?” – a Privátbankár nevű internetes oldal ezzel a hangulatkeltő címmel közölte a Népszava által terjesztett információkat. Csakhogy konkrét tények helyett ők is úgy fogalmaznak: még jóval a második hullám tetőzése előtt az a hír járja, hogy a lélegeztető kapacitások beteltek.

Közben a sorhoz a többi, túlnyomóan kormánykritikus hírportál is csatlakozott. A Népszavában megjelent írást szinte szóról szóra átvette egyebek mellett a Zsúrpubi, a Magyar Narancs, de megosztotta például a HVG, a 24.hu és az Index is. A cikkekben arról is írtak, hogy a „Korányi Kórház” (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – a szerk.) segítséget kért, mert saját erőből nem tudják biztosítani az ellátást.



Az álhír terjesztésébe Gyurcsány Ferenc pártja is bekapcsolódott. A DK egészségpolitikusa, Komáromi Zoltán csütörtökön a Népszava cikkére alapozva tartott sajtótájékoztatót, ahol ő is azt állította, hogy kevés a lélegeztetőgép a két budapesti kórházban.

A hírt még aznap cáfolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Közleményükben leszögezik: sem a Korányi, sem a Szent László kórházakban nem telt be a lélegeztető-kapacitás.

„A baloldalt is arra kérem, amelyikre ha jól látom egyébként nem lehet számítani most, a második hullámban sem, hogy ne támadják a járványügyi szakembereket”– mondta a kormányfő a Kossuth Rádióban pénteken.

Orbán Viktor miniszterelnök a lélegeztetőgépekről szóló álhírrel kapcsolatban hangsúlyozta: aki a járványügyi szakembereket támadja, az egyúttal az országot támadja.

„A védekezés sikere ma elsősorban rajtuk múlik és egy ilyen helyzetben nem lehet hátulról megtámadni a járványügyi szakembereket, mert az országot támadják meg ezzel. Ha nem lehet rájuk számítani a védekezésben, mint ahogy tudjuk, hogy nem lehet, akkor legalább ne támadják meg őket. Az a kamuvideó utáni kamuhír, hogy elfogynak a kórházak, nincs elég ember meg lélegeztetőgép, ennek semmi köze a valósághoz, ez mind hazugság és támadás, hátba támadják a védekezőket” – mondta a kormányfő.

Bőven van kórházi kapacitás

Pénteken az Emmi cáfolta a kórházi ágyak, valamint a lélegeztetőgépek pontos számával cáfolta a sajtóban megjelent álhíreket.

A legfrissebb adatok alapján jelenleg összesen 1839 lélegeztetésre alkalmas kórházi ágy van, amelyekből 812 a koronavírus-kezelésére lett felkészítve és ezeken jelenleg 29 beteg fekszik.

A további ágykapacitásokról azt írták: a koronavírusos betegek ellátására szánt 9487 kórházi ágyból 384-et használnak, lélegeztetőgépből pedig több mint 16 ezer áll rendelkezésre. Leszögezik azt is, hogy ezek a kapacitások szükség esetén tovább bővíthetők.

Az álhírterjesztők miatt egyébként az elmúlt időszakban több egészségügyi intézménynek is tisztázó közleményt kellett kiadnia. Áprilisban a Magyar Hang szintén egy állítólagos belső levélre hivatkozva az Országos Vérellátó Szolgálatról írta azt, hogy munkatársaik felsőbb utasításra nem viselhetnek maszkot. Az intézmény szinte azonnal cáfolta a hamis információt és leszögezte: protokolljukban kifejezetten ajánlják a maszkviselést.

Nem sokkal korábban a Semmelweis Egyetemnek a Quibit nevű oldalt kellett helyreigazítania, miután a portál névtelen forrásra hivatkozva azt állította, hogy két osztályt be kellett zárni a klinikán. A SOTE akkor közleményében hangsúlyozta: a jelenlegi járványügyi helyzetben különösen etikátlannak és szakmailag megengedhetetlennek tartják a pánikkeltő és ellenőrizetlen információk megjelentetését.

Müller Cecília is reagált a legfrissebb álhírre

Az országos tiszti főorvos is leszögezte, hogy a középsúlyos és súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására adottak mind a személyi, mind a tárgyi feltételek, még úgy is, hogy a pozitív esetek növekedésével várhatóan emelkedni fog az ellátásra szoruló idősek száma is.

Az is leírta, hogy a cél az ellátás centralizálása, ezért előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd, hanem a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézménybe.

Leszögezte, hogy az operatív törzs döntése értelmében - ha az igények szükségessé teszik - bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy „katonai kórház" a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.