Többféle módon is felfedezhető a Körösök vidéke

Megosztás Tweet



Szeszélyes és veszélyes, kanyargós és örvényekkel teli folyókként tartották egykor számon a Körösöket. Az áradások árnyékában nehezen lehetett tervezni az életet, de ez már a múlté. A Körösök ma az Alföld díszei, az ott lakók büszkeségei, ahol a turisták is szívesen múlatják az időt – hangzott el az M1 Itthon vagy! című műsorában.

A Körösöket, vagyis a Fehér-Körös, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös területét kétszáz évvel ezelőtt még végeláthatatlan árterek, mocsarak, lápok és girbegurba folyómeder jellemezte. A sok tekergő kanyar után kapták a folyók a nevüket. A kanyarok átvágásával, a folyó kiegyenesítésével létre jött holtágak kalandokra csábító vadregényes világát, partvidékét nem csak kerékpárral lehet felfedezni.

Be is úszhatunk a sekély holtágakba. Aki hosszabb utat tervez, annak akad itt vízi alkalmatosság bőven: a Holt-Körös meghódítható sárkányhajóval, de kajakot is bérelhetünk.

A versenykajaktól az alap túrakajakig megtalálható minden, nem kell profinak lenni, egy család kisgyerekekkel nagyon jól el tud boldogulni ezekkel az eszközökkel. Mivel ez egy holtág, állóvíz, a víz hőmérséklete mindig kellemes. A benzinüzemű hajók ki vannak tiltva a Körös-holtágról, minimális a hajóforgalom – tájékoztatott Szűcs Mihály, a szarvasi kajak-kenu klub elnöke.

A Szarvast és Békésszentandrást is simogató Kákafoki-holtág közel 30 kilométer hosszú, van elég hely az evezéshez, és látnivalóból sincs hiány.

Szarvason, a híd lábánál különleges és Magyarországon ritkaságszámba menő fákat, mocsári ciprusokat találunk. Az Észak-Amerikából származó növényeket a Bolza család honosította meg Szarvason, egzotikus hangulatot kölcsönözve ezzel a vízpartnak. A víz felett kiszélesedő törzs és kiterjedt gyökérzet gondoskodik róla, hogy a fa a laza, vizes talajban is stabilan álljon. A csodálatos növényekben a partról is gyönyörködhetünk, de be is evezhetünk közéjük. A ma már klasszikusnak mondható kajak és kenu mellett azonban egy új vízi eszköz is egyre népszerűbb.

A deszkán állva evezés az egész testet megmozgatja. Némi egyensúlyérzékre és strapabíró lábakra van mindössze szükség, bár arra sem feltétlenül, hiszen van, aki ülve evez, és olyan is akad, aki potyázik. A holtág közepéről egészen más perspektíva nyílik a városra. A „sup”-ozás – épp úgy mint a többi evezős sport – egész évben űzhető – árulta el Szigeti Anna, a Super Szarvas marketingese.

A Szarvasnál elvonuló Körös-holtág viszonylag sekély vize hamar felmelegszik, itt még szeptemberben is lehet csobbanni. Hínár sem bonyolítja a strandolók életét, nem csoda, hogy imádják a fürdőzők. De amikor lemegy a nap, és végéhez közeledik a forró, nyári délután, akkor sem kell a Körös közelségét nélkülözni.

A víz és a mesébe illő miliő adta lehetőségeket ugyanis a szezon végéig egy varázslatos vízi színház is igyekszik kihasználni.

Különleges, hogy a vízparton van, illetve, hogy a színpad maga egy stég. A nyári évad kezdetétől minden este a zárásig tartunk előadásokat. A Szarvasi Vízi Színháznak ez a 10. jubileumi évada, azóta, hogy működik, ingyenes és fizetős előadások felváltva mennek. Hétvégén a teátrumi társaság nagy színházai adnak előadást. Hétköznap pedig kisebb produkciók, zenés estek, illetve koncertek színesítik a programot. A Szarvasról elszármazott művészek szeretnek visszajárni, és gyakran hívjuk is őket – mondta Szojka Cinthia Daniella programszervező.