Fülöp Attila: A szociális ágazat felkészült a járvány újabb hullámára

A szociális ágazat felkészült a koronavírus-járvány újabb hullámára – jelentette ki a Magyar Nemzet csütörtöki számában Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára.

Elmondta: sikerült megfelelő készletekkel ellátni a szociális otthonok mindegyikét, és szigorú látogatási tilalmat is elrendeltek. Szerinte tavasszal jól vizsgázott a rendszer, és reméli, most sem kerül be a vírus az intézmények többségébe.

Kiemelte, hogy valamennyi szociális szakellátást nyújtó intézményben bevezették a látogatási tilalmat az ott lakók védelme érdekében. Minden szociális bentlakásos intézményre vonatkozik ez az előírás, amelyben idősek laknak, illetve fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek élnek. Tavasszal is hasonló intézkedés történt – írja a Magyar Nemzet.

Fülöp Attila kitért rá, hogy

a gyermekotthonok most nem szerepelnek a határozatban, mivel hagyományos munkarendben zajlik az oktatás, és a gyerekek bejárnak az iskolába. A hajléktalan-ellátás is speciális eset, hiszen a hajléktalan emberek csak éjjeli menedéket keresnek,

este mennek be a szállásokra, így az ő esetükben nem lenne értelmezhető a tilalom.

Elmondta azt is, hogy a látogatási tilalom alól kivétel a végstádiumban lévő, haldokló lakók közvetlen hozzátartozóinak látogatása. Az elhagyási tilalom esetében is vannak kivételek: akik például munkába járnak egy fogyatékkal élők intézményéből, munkavégzés céljából kimehetnek, és persze az egészségügyi ellátás miatt is elhagyhatják az intézményt a lakók.

Az otthonok dolgozók esetében megelőző protokoll van érvényben. Náluk minden belépéskor lázat mérnek, és fokozottan figyelniük kell a higiénés szabályok betartására.

Az államtitkára jelezte, nem tesztelnek mindenkit: „A tesztelés az általános egészségügyi és nemzetközi WHO-protokollok alapján zajlik. Erről a népegészségügyi hatóság dönt, mivel ez nem szociális kérdés, hanem járványügyi. Ha valahol fertőzés történik, akkor a szűrést a népegészségügyi hatóság elvégzi, és ők döntenek a kontaktkutatásról is.”

A politikus szerint kijelenthető, hogy

a járvány első hulláma alatt a szociális intézményrendszerben is sikeres volt a védekezés: 1600 bentlakásos intézmény van az országban, és ezeknek csak három százalékába jutott be a fertőzés.

A jó arány elsősorban az otthonok dolgozóinak köszönhető.

Fülöp Attila egy ellenpéldát hozott fel: a főváros esetét. „Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem politikai kérdés, hanem szakmai, az idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Csupán huszonkilenc telephely fenntartása tartozik a fővároshoz az 1600-ból, a halálesetek kétharmada mégis ezekben az otthonokban történt. A főváros tehetetlensége és a kormányhivatal ellenőrzése során feltárt szabálysértések tragédiához vezettek, pedig az országos adatok mutatják, hogy ezt meg lehetett volna akadályozni, hiszen az idősotthonok 97 százalékában sikerrel vették az akadályt” – tette hozzá.

A címlapfotó illusztráció.