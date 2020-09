Hatékony családbarát cégek: indul a rendhagyó versengés

Megosztás Tweet



Az elsődleges nyereség, hogy ismertséget próbálunk adni, és a jó gyakorlatokon keresztül a céget a nagyközönséggel megismertetni – vázolta a hirado.hu-nak a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom újabb, immár nyolcadik alkalommal kiírt szakmai pályázatának előnyeit Ujvári Enikő, a mozgalom Balansz programjának vezetője.

Ujvári Enikő (Fotó: hirado.hu)

Az év családbarát vállalata 2020 – különleges időben című kiírásra szeptember 21-ig pályázhatnak a cégek. Ujvári Enikő programvezető egy érdekes eredményre is rávilágított a beszélgetésben a home office kérdőív tanulságai kapcsán.

– Hogyan kapcsolódik ez az évente kiírt, céges pályázat a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom céljaihoz, eszmeiségéhez?

– A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célkitűzése, hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek. Ne legyen az a „luk”, hogy több gyermeket szeretnének a fiatalok, mint ahány a valóságban megszületik. Felmérések, kutatások alapján tudjuk: a munkaerőpiac nagyban befolyásolja azt, hogy döntenek a fiatalok, mennyiben mernek családot alapítani. A mozgalmunk ezért a kezdetektől, 2009-től foglalkozik a munkaerőpiaccal, ezen belül a Balansz program a céges világgal. Ekkoriban döntöttünk úgy, hogy érdemes volna a versenyszférát egy kicsit versenyeztetni: megalapítottuk Az év családbarát vállalata díjat, melyet évente írunk ki kis-, közép- és nagyvállalati kategóriában.

– Milyen aktivitást tapasztalnak a versenyszféra cégei részéről?

– Az elmúlt évek alatt nagyon megnőtt az érdeklődés, ráadásul egyre izgalmasabb és összetettebb pályázati anyagokat kapunk. Díjunk presztízse jelentősen növekedett a vállalati szférában. Amennyiben 2012-13-ban még nekünk kellett a cégeket megkeresni, és elmondani, miért előnyös kialakítani a családbarát szemléletet, most ez megfordult. Gyakorlatilag a cégek igyekeznek, hogy elérhessenek minket és megkaphassák a díjat.

– Szeptember 21-ig lehet jelentkezni éves pályázatukra. Mennyiben befolyásolta ennek kiírását a koronavírus?

– A pályázat kiírásánál figyelembe vettük, hogy az idei év a vállalatoknál teljesen másképpen alakult, másféle kihívásoknak kellett megfelelniük. Ezt a pályázat neve is tükrözi: Az év családbarát vállalata 2020 – különleges időkben. Érdekes lesz idén, milyen „jó gyakorlatot”, atipikus munkavégzési formát lehet majd kiemelni a beérkezett pályázatok közül.

A „jó gyakorlat”, „legjobb gyakorlat” és „helyes gyakorlat” a leghatékonyabb gyakorlatként meghatározott vagy elfogadott kereskedelmi vagy szakmai eljárásokra utal. Atipikus munkavégzés, foglalkoztatás: mindazon foglalkoztatási formák, amelyek eltérnek a hagyományos, heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, munkahelyen végzett munkát jelentő munkaviszonytól. (Forrás: Gff-mezotur.hu, Balansz.info)

– Milyen előnnyel jár, ha nyer egy cég a pályázaton?

– Mi egy civil szervezet vagyunk, nem tudunk anyagi előnyökhöz juttatni a vállatokat. Az elsődleges nyereség, hogy ismertséget próbálunk adni, a jó gyakorlatokon keresztül a céget a nagyközönséggel megismertetni. Legalább ekkora érték a vállalatoknak az a szakmai közösség, amibe így bekerülnek a pályázóink. Ezt a Balansz program folyamatosan működteti; e közösségen belül a fejlődés, a jó gyakorlatok megosztása, illetve egymás segítése is fókuszba kerül.

– Hány cég szokott jelentkezni pályázataikra?

– Mintegy 70-80 regisztráló érkezik hozzánk. Nem minidig ugyanazok a cégek: akkor érdemes újra pályázni nálunk, ha a tavalyi pályázat óta van valamilyen újdonság.

– Mivel foglalkoznak, milyen szektort képviselnek a pályázó cégek?

Forrás: A Három Királyfi, Három Királylány Balansz programjának felmérése, 2020 április–május

– A paletta igen vegyes. Eleinte a jelentkezők fele a nagyvállalati szférából került ki, a kisebbik fele a kkv-szektorból. Az utóbbi két évben ez már a nagy-, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) között egyharmad-egyharmad arányban oszlik meg. Vidékről is jelentkeznek vállalatok, a területi elosztás is változatosabb lett. A kiírások kezdetén, 2012-13-ban még felülreprezentált volt az IT-szektor. Ma már vannak termelő vállalataink is.

– Milyen szempontok szerint bírálják el a pályázatokat?

– Nagyon komoly szakmai zsűri bírálja el a pályázatokat. Az űrlap már tartalmazza a maximálisan elérhető pontszámokat, a súlyozást tehát látják a cégek. Az év családbarát vállalata évente csak egy cég lehet, ám nagyon jó minőségű pályázatok között válogathatunk. Az utóbbi években még azok a vállalatok is, amelyek nem kapnak tőlünk címet, sokszor kiemelkednek a hazai cégek mezőnyéből. Vizsgáljuk a vezetői elkötelezettséget, a rugalmasságot, a kismama és kispapa munkavállalók kezelését: van-e visszaintegráló program? Segíti-e a vállalat vezetése visszatérésüket a munkaerőpiacra? Szempont az is, milyen kultúrája van a cégnek, mik azok a szokások, amelyek segítik, hogy közösséggé kovácsolódjanak, hogy az ott dolgozók megismerhessék egymás családi hátterét.

– Legutóbbi felmérésük is a koronavírus hatásait vizsgálta. Milyen következtetésre jutottak a beérkezett adatokból?

Forrás: A Három Királyfi, Három Királylány Balansz programjának felmérése, 2020 április–május

– Idén a karantén idején úgy éreztük, a saját példánkon is, hogy érdemes a home office-os működést megvizsgálni. Elindítottunk egy online felmérést két fázisban. Az elsőben az általunk ismert családbarát cégek munkavállalóit kérdeztük meg, a másodikban kiküldtük „a nagyvilágba”, hogy aki szeretné, töltse ki a kérdőívünket. Azt az eredményt kaptuk, hogy a családbarát vállalati kultúra és vezetői attitűd nagyban segítette mind a vállalatokat, mind a kollégákat és a vezetőket abban, hogy motiváltabban, hatékonyabban működjenek a karantén alatt. Azok az elemek, amelyektől családbarát egy cég – tehát, hogy a vállalat „rugalmas”, a vezető empatikus, hogy az emberek mint közösség dolgoznak együtt és odafigyelnek egymásra – mind olyan tényezők voltak, melyek a karanténidőszakában fontos szerephez jutottak. E cégek sokkal jobb eredményt kaptak arra a kollégáiknak feltett kérdésre, hogyan működött náluk a home office.