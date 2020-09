Megosztás Tweet



A polgármesterrel való együttműködés ellehetetlenülése miatt feloszlásáról döntött Balatonberény képviselő-testülete – közölte Horváth Péter alpolgármester szerdán az MTI-vel.

A feloszlásról hétfő este, rendkívüli testületi ülésen döntöttek az alpolgármester és a további öt testületi tag szavazata alapján, Horváth László független polgármester egyedüli ellenszavazata mellett.

Horváth Péter alpolgármester azt mondta, a döntésüket a település érdekében hozták meg.

Kifejtette, a legutóbbi önkormányzati választásokon dinamikus, a község jövőjéért valóban tenni akaró képviselő-testület állt fel, amely kidolgozott egy A Balaton zöld sarka szlogen köré felépített településfejlesztési stratégiát is, ám a polgármester ebben szerintük nem vállalt pozíciójához méltó, vezető szerepet.

Előfordult több esetben az is, hogy a településvezető a testületet kész helyzet elé állította, és egyéb operatív lépései is gyakran váltottak ki nemtetszést a helyi lakosok és a nyaralótulajdonosok között is – tette hozzá.

„Azt szeretnénk, ha a helyben topogás helyett végre érdemben fejlődhetne Balatonberény. A községnek közösségteremtő erővel bíró és jól megfogalmazott jövőképpel rendelkező vezetőre van szüksége” – fogalmazott az alpolgármester.

Közölte, mind a hatan, akik a feloszlás mellett döntöttek, újra kívánnak indulni a képviselői megbízatásért, hogy egy új településvezetővel megvalósíthassák elképzeléseiket.

Horváth László polgármester - aki a legutóbbi választásokon több ciklus óta betöltve e tisztséget egyedüliként indult a településvezetői pozícióért - a község közösségi oldalán szűkszavúan és tényszerűen számolt be a történtekről, tájékoztatva a lakosságot, hogy az időközi választás időpontját a helyi választási bizottság fogja kitűzni. Addig ő, illetve a képviselő-testület ellátja a feladatokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az időközi választás költségeit a településnek kell állnia egy miniszteri rendelet értelmében.

A falu közösségi oldalán az is megjelent, hogy a képviselő-testület feloszlását kezdeményezők az új választásokig lemondtak a tiszteletdíjukról a választási költségek csökkentése érdekében.

A címlapfotó illusztráció.