Sorosisták próbálnak tüntetéseket kirobbantani az egyetemeken?

Más egyetemeken, például az ELTE-n is próbálnak hasonló akciókat, tüntetéseket, tiltakozásokat kirobbantani a hallgatók között, mint ami a színművészeti egyetemen zajlik – erről számolt be egy internetes oldal. Állításuk szerint az ELTE jogtudományi karáról kaptak belső információkat. Több egyetemi oktatót is megneveztek, akik „tüzelni, mozgósítani akarják” a hallgatókat. Az M1 Híradója kereste őket, egyelőre nem válaszoltak kérdésekre.