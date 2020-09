Bővült hatáskörrel harcol tovább a családok érdekeiért Novák Katalin

Családi adókedvezmény, az anyák szja-mentessége, a családi otthonteremtési kedvezmény, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása – ez csak néhány azok közül az intézkedések közül, amelyekkel az elmúlt tíz évben a kormány a családokat segítette – hangzott el az M1 híradójában.

A 2010-ben rendelkezésre álló forrásokhoz képest ma két és félszer többet fordít az állam család- és ifjúságügyekre. Október elsejétől ezt a területet már miniszter felügyeli a kabineten belül.

A koronavírus-járvány próbára teszi a családokat is, a kormánynak pedig ehhez a szinte napról napra változó helyzethez kell segítséget nyújtania – erről beszélt Novák Katalin, a leendő családügyekért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en.

Nem egyszerű a feladat, amit kaptam miniszterelnök úrtól, hogy abban igyekezzek miniszterként is segíteni, hogy a családok az elmúlt években folyamatosan javuló életszínvonala ne zuhanjon most be a válsághelyzetnek köszönhetően, hanem igyekezzünk ezt az életszínvonalat fenntartani