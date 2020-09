Szijjártó: Magyarország az új világgazdasági korszak nyertese lehet

Megosztás Tweet



Magyarországnak, a magyar gazdaságnak minden esélye megvan, hogy az éppen kialakuló új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető hivatalában fogadta Liam Fox brit parlamenti képviselőt, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: ehhez az kell, hogy a létrejövő új rendszer korlátozásmentes, szabad és tisztességes legyen, hogy a magyar vállalatok korlátozásmentesen vehessenek részt a versenyben.

Ezért fontos, hogy a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO) olyan vezetője legyen, aki hazájában komoly kormányzati pozíciót töltött be, komoly politikai tapasztalattal rendelkezik, és Liam Fox ilyen - magyarázta. (Liam Fox volt brit külkereskedelmi minisztert Nagy-Britannia jelölte a WTO főigazgatói posztjára.)

Megjegyezte: Liam Fox a WTO új főigazgatójának megválasztása előtt öt európai fővárosba látogat el, és budapesti útja megkérdőjelezi a magyar külpolitika izoláltságáról alkotott véleményeket.

A külügyminiszter kifejtette: ez a vezetőválasztás azért is fontos, mert a magyar az egyik legnyitottabb gazdaság a világon, és a magyarok munkájának köszönhetően az ország súlya a világkereskedelemben a lakosság által indokolt szint felett van. Az elmúlt években folyamatosan megdöntötték az export- és a beruházási rekordokat – idézte fel.

Úgy vélte, éppen egy új világgazdasági rend van kialakulóban, új, éles verseny jön létre, és mindezt a járvány csak felgyorsította. Az országok nyertesekre és vesztesekre oszlanak, és mindent meg kell tenni, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon – mondta.

Hozzáfűzte: ehhez kellenek munkahelyek, amelyek érdekében a kormány és a vállalatok szövetségre léptek, hogy minden, a járvány által elsodort munkahelyet pótoljanak.

Szijjártó Péter emlékeztetett: a kormány által indított versenyképesség-növelő programra 904 cég jelentkezett és kötelezte el magát a beruházások mellett, amelyek összértéke meghaladja a 400 milliárd forintot. Ezzel 154 ezer munkahelyet sikerült megőrizni – tette hozzá.

Kitért rá: az EU-val kötött megállapodás értelmében nagyvállalatoknak felső határ nélkül adhatnak beruházási támogatást, és 34 cég 120 milliárd forintnyi nagyberuházást jelentett be a következő hónapokra.

Liam Fox hangsúlyozta: a WTO rendkívül fontos szerepet tölt be a globális kereskedelem alakításában, de jelenleg súlyos, politikai jellegű problémákkal küzd.

A világkereskedelem jövőjét a szabadkereskedelem jelenti, a szervezetnek is ennek érdekében kell dolgoznia – jelentette ki.

Közölte: egyetért a magyar állásponttal, hogy nyitott, szabad piacra van szükség, ezt a jövőben is biztosítani kell. A szabadkereskedelem a jólét és a biztonság megőrzése miatt is fontos, társadalmi szempontból is nagyon jelentős – vélekedett.

Kérdésre a brit politikus közölte: a britek demokratikus döntés hoztak, amikor úgy határoztak, elhagyják az Európai Uniót, joguk volt meghozni ezt a döntést.