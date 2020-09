Szigorodnak és sokasodnak az óvintézkedések Magyarországon

Egymást érik az újabb óvintézkedések itthon: holnaptól például már a MÁV és a Volán járatairól is leszállíthatják azokat, akik nem viselnek maszkot. Októbertől minden iskolában mérni kell a gyerekek testhőmérsékletét belépés előtt, és idén mindenkinek, aki kéri, ingyenes az influenza elleni védőoltás. Hamarosan hatósági ára lesz a koronavírustesztnek: hogy mekkora ez az összeg, arról szerdán dönt a kormány. A kórházak is felkészültek, az egészségügyi intézményekben és az időotthonokban is tilos a látogatás már múlt hét óta.