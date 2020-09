Ingyen tableteket adna az LMP a közoktatásban

Megosztás Tweet



Az LMP szerint nem várhat tovább az oktatási rendszer digitális átállása. A párt ezrét azt javasolja a kormánynak, hogy minden általános- és középiskolás diáknak, valamint az őket oktató tanároknak is bocsásson rendelkezésére egy tabletet.

Csárdi Antal frakcióvezető-helyettes kijelentette: a mintegy 1 millió 250 ezer diák és 111 ezer pedagógus felszerelése az eszközzel 50 milliárd forinttal terhelné a költségvetést, ami szerinte aprópénz a büdzsé számaihoz képest.

A tablet előnyeit sorolva közölte: arra akár 1200 könyv is feltölthető - így a diákok tankönyvei is -, ami csökkentené az iskolatáskák súlyát, de a digitális kapcsolattartáshoz szükséges alkalmazások is telepíthetők rá.

A magyar oktatás tízéves lemaradásban van a digitális oktatás terén, a felzárkózást pedig nagyban tudnák segíteni ezek az eszközök – szögezte le.

Hohn Krisztina országgyűlési képviselő emellett béremelést szorgalmazott a pedagógusok számra, azt ugyanis nem tartotta elégségesnek, hogy mindössze a leszakadó térségekben tanítók juthatnak bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítéshez, pályázat útján.