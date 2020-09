ÉLŐ: Tájékoztató a kormány legújabb döntéseiről

Megosztás Tweet



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra tájékoztat a kormány legújabb döntéseiről.

Cikkünk frissült.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány a szerdai ülésén a járványhelyzettel foglalkozott.

A kormány azt állapította meg, hogy a járvány második hulláma Európa többi országához hasonlóan Magyarországot is elérte. Az egészségügyet sikerült felkészíteni a második hullámra, a sikeres védekezéshez rendelkezésre állnak a szükséges feltételek – emelte ki.

Az ország működését biztosítani kell

A járvány második hulláma alatt a védekezés célja nem csupán az, hogy lehető legkevesebben haljanak meg, hanem az is, hogy az ország működőképességét megőrizzék. A bölcsődék, óvodák, iskolák a lehetséges normál keretek között működjenek – fejtette ki Gulyás Gergely.

Hozzátette: a kormány álláspontja, hogy nem engedheti meg, hogy a vírus tönkretegye az országot.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Azt remélik, hogy azokat a szigorú intézkedéseket, amelyeket meghoztak, mindenki be fogja tartani. Nyáron mindenki egyetértett azzal, hogy a vírust külföldről hurcolják be. Ez most így is történt,

ezért döntött a kormány amellett, hogy az utánpótlás vonalakat elvágja.

Többek között ezért zárta le a határokat, és vezetett be szigorú határellenőrzést – magyarázta a miniszter.