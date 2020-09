A kormány reméli, hogy nem lesz a Pesti úti tragédiához hasonló a kamaraerdei idősotthonban

Megosztás Tweet



Elrendelte az azonnali fertőtlenítést a fővárosi kormányhivatal a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában, ahol eddig 29-en fertőződtek meg koronavírussal. Egy gondozott a kórházba szállítása után elhunyt. A betegek száma az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett, őket kórházba szállították. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: aki idősotthont működtet, annak a legteljesebb felelősséggel kell végeznie a dolgát, ez alól pedig a Fővárosi Önkormányzat és Karácsony Gergely sem kivétel – közölte az M1 Híradója.

Zárlat alá helyezték a fővárosi fenntartású kamaraerdei idősek otthonának két telephelyét, mert megjelent a koronavírus. Az 572 lakó közül 25-nél, valamint 4 dolgozónál mutatták ki a fertőzést. Az M1 úgy tudja, egy gyógytornásznál igazolták elsőként a betegséget, és ő adhatta tovább egy 30 fős foglalkozás keretében a többieknek.

A fertőzött betegeket kórházba szállították, közülük egy idős ember csütörtökön életét vesztette a betegség miatt.

A koronavírus az intézmény három telephelye közül kettőben jelent meg.

„Nem sikerült elkerülni a fertőzés újbóli megjelenését a fővárosi fenntartású idősotthonokban” – mondta az országos tiszti főorvos, Müller Cecília az M1-en. A betegek ellátása mellett most is folyik annak kiderítése, hogy pontosan miként jutott be a fertőzés az intézményekbe – tette hozzá.

A kormány arra kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy ne a politikai vitákkal legyen elfoglalva, hanem tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne történjen hasonló tragédia, mint tavasszal a Pesti úti idősek otthonában.

A vírus továbbra is elsősorban az idősebb korosztályt fenyegeti, az idősotthonok pedig most is veszélyeztetett helynek számítanak – jelentett ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök aláhúzta: aki idősotthont működtet, annak a legteljesebb felelősséggel kell végeznie a dolgát, ez alól pedig a fővárosi önkormányzat és Karácsony Gergely sem kivétel.

Annak ellenére jelent meg a koronavírus a Kamaraerdei úti idősotthonban, hogy a Fővárosi Önkormányzat néhány napja azt közölte: Budapest összes idősotthonában biztosított az izoláció, a fertőtlenítés, és rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges eszközök is.

Úgy tűnik, hogy ez mégsem volt elég, hiszen az intézmény újra gócponttá vált.

És nem az első alkalommal: ebben az otthonban öten hunytak el a járvány első hullámában, és 47 gondozott, valamint 12 dolgozó fertőződött meg koronavírussal. Akkor rendkívül komoly hiányosságokat tártak fel, például a higiéniai szabályokat sem tartották be, és az idősek ellátása sem volt megfelelő.