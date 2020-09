A járvány idején is aktívan támadta a magyar kormányt Soros karmestere

Megosztás Tweet



Gerald Knaus, a spekuláns embere tevékenységéről közöl cikksorozatot a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet csütörtöki számában folytatta cikksorozatát a Soros-hálózat Magyarország elleni lejárató hadjáratának vezetőjének tevékenységéről.

A korábbi cikkekben bemutatták Gerald Knaust, a Euo­pean Stability Initiative (ESI) elnökét, aki az elmúlt hónapokban kommunikációs offenzívát indított hazánk ellen.

Soros által támogatott és Gerald ­Knaus vezette European Stability Initiative (ESI) 2020 áprilisában, a koronavírus-járvány idején sem fogta vissza magát, és akkoriban is Magyarországot támadta. Főkét „az ellenzék elnyomásával” vádolta Magyarországot és azzal, hogy túl sok uniós pénzt kapott – írta a lap

A Magyar Nemzet összeszedte a Knaus által jegyzett cikkeket és alig egy hét alatt kilenc publikációt találtak. Ezekben az osztrák születésű politológus azt sulykolta, hogy Magyarország milyen sok uniós pénzre számíthat a járvány idején.

Sajtómegjelenési lista egyértelműen bizonyítja, hogy Soros György hálózatának kulcsemberei néhány nap alatt képesek telekürtölni vádjaikkal – kis túlzással – a fél világsajtót.

Knaus áprilisban a Spiegelben tett közzé egy véleménycikket, amelyben arról ír, hogy az Európai Uniónak az „Orbán Viktorhoz hasonló autokratákat” pénzmegvonással kellene büntetnie.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy a Knaus Twitteren is megosztotta cikkét és több szervezetet is megjelölt, akinek ajánlja írását, többek között Külkapcsolatok Európai Tanácsot (ECFR) és annak berlini irodavezetőjét. A Magyar Nemzet egyik szakértője ezt ahhoz hasonlította, mint amikor egy lob­bista elszámolást nyújt be arról, hogy a nyilvánosságban hogyan képviselte ügyfele érdekeit. Az ECRF tagja Soros György fia is, Alexander Soros.

A lapban felidézik, hogy április 2-án Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke a pártcsaládból való kizárással fenyegette meg a magyar kormánypártot.

Ezen a napon „igazi euró­paiak” című Twitter-bejegyzésében szintén megjelölte az ECFR berlini irodáját Knaus.

Európai vezetőkkel egyeztet

A konzervatív lap szerint Knaus aktivitása feltűnő összhangot mutat Herman van Rompuy és Donald Tusk mozgásaival.

Knaus nyilvános megszólalásaiban is szokott kérkedni azzal, hogy ­európai vezetőkkel egyeztet.

A Magyar Nemzet információi szerint a Fidesz ügyében Tusk mellett Von der Leyen bizottsági elnök, Micotakisz görög kormányfő, és Jean-Claude Juncker is szerepelt a meggyőzendő vezetők listáján.

Korábban a V4NA hírügynökség részletesen dokumentálta, hogy a Soros-hálózat szoros kapcsolatot tart fenn egy sor CDU-politikussal, Angela Merkel kormányának tagjaival is.

Knaus a kereszténydemokraták és a keresztényszocialisták tavalyi konferenciáin nem Soros lobbistájaként, hanem „szakértőként” tűnt fel. Ez a szerep pedig segít némileg elfedni a tényt, hogy valójában egy óriási lobbiszervezet rámenős vezetőjéről van szó.

A magyar kapcsolat

A Magyar Nemzet felvázolta Knaus magyar kapcsolatrendszerét. Köztük szerepel Léderer András korábbi SZDSZ-es ifjúsági vezető, aki a Soros-NGO Helsinki Bizottságnál dolgozik, valamint az említett szervezetet elnöklő Pardavi Márta, illetve Tóth-Czifra András.

Április közepén Európa 19 újságjában egyszerre jelent meg egy levél, amit 73 közismert személyiség írt alá. A hivatalosan Andor László - korábbi ­uniós biztos - nevéhez kapcsolt levélben arra figyelmeztetnek, hogy Magyarország autokrácia irányába sodródik. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a koronavírust és a magyar kormány „veszélyét” párhuzamba állító levél az ESI közreműködésével született, amelyet a Léderer András és testvére Léderer Sándor is aláírt. Utóbbiról annyit jegyeztek meg, hogy ő volt az akit a Regnum Marianum keresztjének elfűrészeléséért jogerősen elítéltek.