Szigorú csendrendelet vagy egy kritériumrendszer az erzsébetvárosi terv?

Az erzsébetvárosi bulinegyed ügye hosszú évek óta húzódik, amelyet most, a DK–Momentum vezetésű önkormányzat minden idők legszigorúbb csendrendeletével kíván rendezni. Valójában a szigorú csendrendelet nem más, mint egy kritériumrendszer, aminek ha megfelelnek a szórakozóhelyek továbbra is nyitva tarthatnak éjfél után is.