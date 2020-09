Gyurcsány és felesége a diktatúrát képviselik

Megosztás Tweet



A fiatalok számára is be kell mutatni, hogy kicsoda Gyurcsány Ferenc – mondta Rákay Philip a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Gyurcsány Ferencről készített videót Rákay Philip kommunikációs szakember, aki korábban petícitót indított a volt miniszterelnök Vidnyánszky Attilát és másokat fenyegető kijelentései miatt.

Rákay elmondta: be szeretné mutatni, hogy valójában kicsoda Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára. A szakember úgy gondolja, a fiatalok számára is be kell mutatni, hogy Gyurcsány a „diktatúrát képviseli”, nem pedig egy „aranyos, Converse-tornacipős” ember.

Ezek az emberek a múlt emberei

– fogalmazott Rákay Philip.