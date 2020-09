Rekordokat dönt a vírus terjedése itthon és Európa-szerte

Megosztás Tweet



Ismét megdőlt a napi új koronavírusos esetszám, és most először lépte át az ötszázat az egy nap alatt regisztrált betegek száma. A szombat reggeli adatok adatok szerint 510-zel lettek többen a betegek. Továbbra is csúcson vannak az aktív esetek is: jelenleg 3300 emberről ismert, hogy elkapta a vírust. A fertőzöttek egyre fiatalabbak, az átlagéletkor most 26 év; ez a tavaszi hullámban még 67 év volt. A beutazási korlátozások kedd óta vannak érvényben, az első napok tapasztalatai után a kormány néhány módosításról döntött – közölte az M1 Híradója.



Testhőmérséklet-mérés, félreállított autók – így ellenőrzik a beutazókat a hegyeshalmi átkelőnél. A magyar állampolgárok egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ennek eredményétől függetlenül azonban 14 napra karanténba kell vonulniuk.

Felmentést csak saját költségre elvégeztetett két negatív PCR-teszttel lehet kapni.

A Magyarország területére érkező külföldi állampolgárok néhány kivételtől eltekintve pedig nem léphetnek be.

A kedden bevezetett szigorítás első tapasztalatai után a kormány néhány módosításról döntött. Ezentúl az üzleti beutazás is lehetséges Magyarországra, a karantén-időszak kiváltására szolgáló tesztnek pedig egy alkalommal a schengeni tagállamokban végzett vizsgálatot is elfogadják. Döntés született arról is, hogy a sportrendezvényre érkezés szabályait kiterjesztik a kulturális eseményekre is.

A határátkelőhöz az agrárminiszter is ellátogatott szombaton. Nagy István szerint a szigorítás elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar gazdaság működőképes maradjon. A részletekről folyamatosan egyeztetnek a térség polgármestereivel is. Ennek köszönhetően több kisebb átkelő is megnyílik, és a határ másik oldalán dolgozó ingázókra is figyelnek.

Bizonyítottan külföldről került be a vírus

„Az összes kontaktkutatás eredménye azt igazolta, hogy külföldről, külföldi nyaralásról, külföldi rendezvényekről került be Magyarországra ismételten ilyen mértékben a vírus és a fertőzés megugrását ezeknek köszönhetjük, ezért döntött úgy a kormány, hogy szigorítja a külföldi határátlépésnek a lehetőségét” – mondta Nagy István.

A beutazási korlátozás a kormány egyik legfontosabb eszköze a magyar emberek megvédésére – mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Konktrát Károly hangsúlyozta:

a vírus második hullámát akkor tudjuk sikeresen leküzdeni, ha mindenki betartja a szabályokat.

„Ez tavasszal is meghozta azokat az eredményeket, amelyeket tőle vártunk és a vírus elleni küzdelemben a siker egyik záloga volt. Jelenleg is ez az egyik olyan védvonal amelyet alkalmazni fogunk a magyar emberek egészségének, biztonságának érdekében és a gazdaság működőképességében a munkahelyek megtartása érdekében” – jelentette ki az államtitkár.

A legtöbb iskolában rendben lezajlott az első tanítási hét. Négy intézményben azonban a vírus megjelenése miatt átálltak a digitális oktatásra. A nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskolában az egyik tanár kapta el a koronavírust, de bezárták a hajdúböszörményi Napsugár Óvoda egyik telephelyét is, ahol szintén egy nevelőnek lett pozítív a tesztje.

Az intézmények komolyan vették a felkészültséget

Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár az M1-en elmondta: ettől a néhány esettől eltekintve látszik, hogy az intézmények komolyan vették a tanévre való felkészülést.

„Mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon komolyan vették, kialakították a lehetőségeknek megfelelően a beléptetés, az ebédeltetés, az óra tartásnak rendjét, a maszkviselés helyi protokollját, úgyhogy ezzel a felkészüléssel futottunk neki. Mindehova megérkeztek a fertőtlenítőszerek, több mint háromszázezer liter fertőtlenítőt szállítottunk ki az intézményekbe a kormányhivatalok közreműködésével” – ismertette Maruzsa Zoltán.

Napról napra rekordot dönt itthon a fertőzöttek száma.

A szombat reggeli adatok szerint 24 óra alatt 510 embernél mutatták ki a vírust. Így összesen már 3316 aktív fertőzött van. Ennyi beteg még soha nem volt egyszerre Magyarországon. Az áldozatok száma 624-re nőtt, elhunyt 3 idős krónikus beteg. Jelenleg 139 embert ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs egész nyáron a koronavírus-járvány második hullámára készült fel – ezt mondta Orbán Viktor pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A miniszterelnök azt mondta: a kormánynak a három legfontosabb feladata, hogy gondoskodjon az idősek és az iskolák biztonságáról, valamint a magyar gazdaság zavartalan működéséről. Orbán Viktor külön szólt a fiatalokhoz, akiktől felelősségteljes magatartást kért a szüleik és nagyszüleik védelme érdekében.

Súlyos a helyzet Európában is

Európa számos országában rendkívül súlyos a helyzet: Franciországban egyetlen nap alatt kilencezer új fertőzést rögzítettek. Az iskolák éppen csak kinyitottak, de már újra zárhatják is be az oktatási intézmények kapuit.

Egyre több gyermek és tanár betegszik meg. Sokan úgy vélik, nem elegendőek az iskolákban bevezetett intézkedések. Az új javaslat szerint már 6 éves kortól maszkot kellene viselniük a diákoknak és minél több tantárgyat online tanítani.

Gócpont lett Madrid is:

a spanyol fővárosban két hét alatt 32 ezren betegedtek meg, ami átlagosan több mint kétezer új Covid-fertőzést jelent naponta.

Robotok várták az óvodásokat pénteken az egyik madridi óvodában. Az ötletgazdák szerint a gyerekek így nem ijednek meg a lázméréstől és a vizsgálatoktól. A feladatuk csak annyi, hogy a Bito nevű robot szemébe, vagyis kamerájába nézzenek és betegyék kezüket a gép belsejébe, amíg az megméri testhőmérsékletüket.

Madrid utcáin napok óta hosszú sorok kígyóznak. Százezer tanárnak ugyanis kötelezővé tették a koronavírustesztet, de ezt mindössze öt helyen végzik el a városban.

Andalúziában tanárok, szülők és diákok tüntettek az iskolák biztonságosabbá tételét követelve. A tartományban még csak a jövő héten idul a tanév, ám sokak szerint az iskolakezdés a járvány robbanásszerű felgyorsulását eredményezheti.

Olaszországban is arra számítanak, hogy a tanévkezdés miatt megnő az egészségügyi intézményekre nehezedő terhelés, miközben a vírus ismét terjed az egész országban. A kormány azonban nem zárja le a határokat – mondta el a közmédia tudósítója.

Egységes színkódot javasol Brüsszel

Egyértelműbb, kiszámíthatóbb járványügyi szabályozást sürget ugyanakkor az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen azt mondta: az Unióban élőknek tudniuk kell minden olyan intézkedésről, amely korlátozza a szabad mozgást a koronavírus-járvány terjedése miatt. A brüsszeli bizottság ezért közös rendszert javasol.

„Egységes színkódot javaslunk, hogy az állampolgároknak világos legyen, melyek a járvány szempontjából kockázatos területek Európában. Közös fellépést szeretnénk a vörös zónákból hazatérők számára bevezetett korlátozásokkal kapcsolatban is” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Közben a környező országokban is magasak a számok.

Romániában például egy nap alatt 1200-zal nőtt a fertőzöttek száma és bizonytalanná vált az iskolák szeptember 14-ére tervezett megnyitása. Rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban. A szombat reggeli kimutatás szerint csaknem 800 fő kapta el a koronavírust egy nap alatt.