Tovább folytatódik az autósok üldözése a fővárosban

Mégpedig a Nagykörúton felfestett kerékpársávok miatt. A dugó sokkal nagyobb, mint korábban volt, ezért több helyen a főváros visszaadja a második sávot az autósoknak, cserébe viszont Karácsony Gergelyék parkolókat szüntetnek meg, és ott alakítanak ki kerékpársávokat. Az autósok, az üzlettulajdonosok, és az ott élők is felháborodtak a döntést hallva: azt mondják, így már nemcsak az autós közlekedés lesz az eddiginél is nehezebb, hanem a városrész is élhetetlenné válik – hangzott el az M1 Híradójában.