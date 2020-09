Koronavírus: megnőtt a fiatalok felelőssége

Megosztás Tweet



Minden eddigi rekordot megdöntött a koronavírus itthon. Egy nap alatt 459 embernél mutatták ki a fertőzést; az aktív esetek száma pedig meghaladta a 2800-at, ami sose volt ilyen magas. A fertőzöttek egyre fiatalabbak, az átlagéletkor most 26 év, ez a tavaszi hullámban még 67 év volt. A Híradónak nyilatkozó virológus szerint idén különösen fontos az influenza elleni védőoltás. A szezon közeledtével ugyanis sokan észlelhetnek magukon hasonló tüneteket, mint amit a koronavírus okozhat – hangzott el az M1 Híradójában.

A nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, mert az egyik tanárról kiderült, hogy elkapta a koronavírust. Diákokkal nem találkozott, csak pedagógusokkal, tőlük mintát vettek.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Több intézményben is megjelent a koronavírus az utóbbi napokban. A Klebelsberg Központ azt közölte, hogy karantén miatt jelenleg négy iskolában van digitális oktatás. Bezárták a hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Polgár utcai telephelyét is. Ott egy nevelő fertőződött meg, enyhe tünetei vannak. A kontaktkutatás zajlik.

A fővárosi fenntartású Kamaraerdei Úti Idősotthon egyik dolgozójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Később két gondozottnál is kimutatták a fertőzést. Tünetmentesek, de kórházba szállították őket, a lehetséges kontaktokat elkülönítették.

Az új fertőzöttek száma rekordot döntött az elmúlt 24 órában.

459 magyar állampolgárnál mutatták ki a vírust. Így összesen már 2817 aktív fertőzött van. Ennyi beteg még soha nem volt egyszerre Magyarországon. Az áldozatok száma 621-re nőtt, elhunyt egy idős krónikus beteg. Jelenleg 120 embert ápolnak kórházban, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen.

A tavaszi járványhullám alatt a betegek átlagéletkora 67 év volt, most viszont 26. Ezt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztály-vezetője mondta az M1-en. Hangsúlyozta: fontos, hogy aki tüneteket észlel magán, az ne menjen közösségbe.

Több önkormányzat saját hatáskörben szigorít a járványügyi szabályokon. Zalaegerszegen például újra kötelező a maszk a Vásárcsarnok teljes területén. Aki nem tartja be a szabályokat, azt figyelmeztetik.

Az influenzaszezon közeledtével sokan észlelhetnek magukon hasonló tüneteket, mint amit a koronavírus okozhat.

A szakemberek szerint ezért most különösen fontos az influenza-oltás beadatása.

Ha észleli magán a koronavírusra jellemző tüneteket, amik jellemzőek lehetnek az influenzára is, akkor már azt tudja mondani a háziorvosának, hogy már be van oltva influenza ellen. Tehát ezt nekünk a laborban, az egészségügyi ellátórendszernek is, az orvosoknak is ad egy nagy támpontot, hogy jó, akkor mégis csak a koronavírus fele kell gondolkodni.



A kórházak közben 10 százalékról 20-ra növelik a koronavírus-fertőzötteknek fenntartott ágyak számát. De emiatt egyetlen beteget sem kell hazaküldeni - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Azt írják: jelenleg a kihasználtság 53 százalék, vagyis bőven van hely mindenhol. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az egészségügyi intézményekben minden szükséges eszköz rendelkezésre áll.

Most a fiatalokon múlik minden

Az Operatív Törzs egész nyáron a koronavírus-járvány második hullámára készült fel – erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök azt mondta, okosabbak vagyunk, mint voltunk, mert van tapasztalat. Márciusban még szinte semmit nem lehetett tudni a vírusról, most viszont már sok hónapnyi tapasztalat van a hátunk mögött. Hozzátette: van egy nemzeti konzultációnk is, a kérdőívet 1,7-1,8 millió ember küldte vissza. A kormányfő azt mondta: a védekezésnek három fő feladata van.

A fiataloknak most megnőtt a felelőssége, közülük sokan kapták el a fertőzést - folytatta Orbán Viktor. A miniszterelnök arra kérte a fiatalokat, hogy

ők is alkalmazkodjanak a mostani helyzethez, és tartsák be védekezés szabályait.

A kórházi kapacitásokról a kormányfő azt mondta: a magyar egészségügy tavasszal átment egy olyan gyakorlaton, hogy ma pontosan lehet tudni, az elképzelhető legrosszabb helyzetben is mit kell tenni. Hozzátette: vakcinán kívül ma már mindent tud Magyarország gyártani.

A miniszterelnök a tesztelésekről hangsúlyozta: az Egészségügyi Világszervezet protokollja szerint haladnak, és a tesztelést - ahogyan eddig - ezután is a nemzetközi előírások szerint folytatják. Kiemelte: egész Európában Magyarország védekezett a legsikeresebben, ezért óvatosnak kell lenni egy esetleges változtatásnál, nehogy rosszabb helyzetet idézzenek elő, mint amit eddig sikerült elérni.

Orbán Viktor a tanévkezdéssek kapcsolatban arról beszélt:

tavasszal azért hoztak általános szabályt minden iskolára, mert egy ismeretlen ellenféllel álltak szemben, most azonban nem kell ilyet alkalmazni,

nem mindenhol jelenik meg ugyanis a vírus. Ha viszont egy iskolában olyan erőteljes a fertőzés mértéke, hogy jobb átállni a digitális oktatásra, ott ezt megteszik.

A szeptember elsején életbe lépett határzárról Orbán Viktor azt mondta: a kormány tárgyal az intézkedésekről és tovább finomítja a részleteket, hogy minél inkább elérjék a lehető legnagyobb szabadságot az összes szükséges korlátozás mellett.

Azzal kapcsolatban, hogy a bevezetett utazási korlátozások miatt az EU támadta Magyarországot, a kormányfő úgy reagált: mondhatnak most, amit akarnak, de majd néhány nap múlva azt fogják csinálni, amit mi, mert nem fogják tudni féken tartani a járványt ők sem, ha a határoknál nem vezetnek be új gyakorlatot. Így arra számít, követni fogják a magyar példát.

A címlapfotó illusztráció.