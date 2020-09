Az indulásra kész illegális bevándorlókat várják a határkerítés alatti alagutak

Megosztás Tweet



Újabb migránsalagutakat találtak szerdán a magyar határ Bács-Kiskun megyei szakaszán. Rögtön hármat is, ez rekordnak számít. Katymár, Csikéria és Kelebia külterületén ásták a járatokat a bevándorlók. Az egyiken úgy tudni át is jutottak migránsok szerb területről Magyarországra. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: a határzár úgy van kialakítva, hogy jelzést ad, ha átmásznak rajta, vagy megpróbálják átvágni. Ezért is próbálkoznak a föld alatt átjutni az illegális bevándorlók – hangzott el az M1 Híradójában.

A kerítéstől alig néhány méterre bukkantak az alagútra a rendőrök szerdán, a Bács-Kiskun megyei Katymárnál. A földalatti járat húsz méter hosszú és hetven centi átmérőjű. Szerb oldalról indul, és a biztonsági határzár alatt húzódik. Információink szerint több migráns is átjuthatott ezen, 14-et közülük el is fogtak.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Jorgosz Karahalisz)

A katymári mellett Csikéria közelében is rábukkantak egy ilyen földalatti nyílásra a rendőrök és a katonák.

Csakúgy, mint Kelebia külterületén is. Itt is ástak egy járatot a bevándorlók. Még csütörtökön is látszódtak a nyomok: a migránsok egy hálózsákkal próbálták elrejteni a kijáratot a magyar oldalon.

A megyében csak a nyáron már tíz ehhez hasonló nyílást találtak a rendőrök.

Nem ez volt az első ilyen próbálkozás az utóbbi időben a szerb-magyar határnál.

Idén szinte minden hónapban találtak egy vagy több földalatti járatot az ideiglenes határzárnál.

A bevándorlók tavaly november óta próbálkoznak ilyen módszerekkel. Az első alagutakat a Csongrád-Csanád megyei Ásotthalomnál és a Bács-Kiskun megyei Csikéria térségében találták. A járatok néhol hat méter mélyen húzódtak, átlagosan pedig 40-50 centi átmérőjűek voltak. Belső támasztószerkezet nélkül készültek, ezért bármikor beomolhattak volna.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt: a szerb-magyar határon kialakított biztonsági határzár jelentős műszaki akadályt jelent a migránsok számára. Hangsúlyozta: ha megközelítik a kerítést, átmásznak rajta vagy megpróbálják átvágni, akkor jelzést ad a kistérségi irányító-központokba.

Az év első nyolc hónapjában több mint húszezer határsértőt fogtak el a magyar határon, és jelentősen nőtt azoknak a száma is, akik ellen embercsempészet miatt indítottak eljárást.

Nemcsak Magyarországra próbálnak bejutni az illegális bevándorlók

Rekordszámú, 409 illegális bevándorló érte el szerdán az Egyesült Királyság partjait is. A brit miniszterelnök szerint a szigetország az embercsempészek célpontjává vált, és jogszabály-változtatást ígért az ügyben. Szicília közben bejelentette, hogy már nem bírja már a nyomást, ha a kormány nem zárja le a lampedusai hot spotokat, és viszi el onnan a migránsokat, akkor lezárja a kikötőket. Spanyolországban is megnőtt a migránsok száma, Görögország egyik táborában pedig megjelent a koronavírus.

Az Egyesült Királyságba az elmúlt években leginkább a Calais és Dover között közlekedő kompjáratokon próbáltak bejutni az illegális migránsok. Egyre többen próbálkoznak csónakokon, ami az erős áramlatok miatt nagyon veszélyesebb módszer. A sikeres partraszállók száma egyre nő, és ez már a kormányt is aggasztja. Augusztusban például több mint 1400-an keltek át a csatornán, január óta pedig több mint hétezren.

Boris Johnson miniszterelnök úgy fogalmazott,

az Egyesült Királyság ma már mágnesként vonzza az embercsempészeket, akik kizsákmányolják a kiszolgáltatott bevándorlókat.

A londoni kormány most megpróbál ezer olyan, brit partot ért illegális migránst visszaküldeni, akik korábban menedékjogot kértek más európai országban.



Olaszország is küzd az emberáradattal. A szicíliai kormányzó és a lampedusai polgármester, megelégelve a tarthatatlan helyzetet, a kikötők lezárásával és a migránstáborok felszámolásával fenyegetett, ha a hatóságok nem cselekednek azonnal. Szerdán este a miniszterelnök Rómába hívatta a képviselőket, akiknek azt ígérte: a kormány kiüríti a lampedusai tábort, a bevándorlók elszállítására pedig újabb karanténhajókat, és pénzügyi segítséget is küld. A helyieknek pedig adókedvezményeket is biztosít.

A lampedusai tábor kiürítése valójában hetek óta tart. De

amint egy csoportot elszállítanak a szárazföldre, újabb bevándorlók érkeznek a szigetre.

Most ismét 1800 ember van ott elhelyezve, holott a tábor legfeljebb kétszáz fő befogadására alkalmas.

Görögország legnagyobb migránstáborában pedig megerősítették az első koronavírus-esetet. Egy 40 éves szomáliai tesztje lett pozitív abban az intézményben, amiben elvileg 2800-an férnének el, de ahol mostanra csaknem 13 ezer ember zsúfolódott össze. A tábort 14 napra lezárták.

A címlapfotó illusztráció.