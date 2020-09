Dárdai István, András Ferenc, Sára Sándor, Gál István filmrendezőket soha nem hívták meg a színművészetire, még vendégelőadóként sem

Megosztás Tweet



A hét elején robbant a hír, miszerint a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói barikádot építettek egyetemük bejárata elé, így tiltakoznak az állam által felállított kuratórium ellen, az egyetem átszervezése ellen. Majd kedd délután közzétették nyilatkozatukat, a közösségi médiában is közvetített sajtótájékoztatón. Felidézték, hogy az egyetemet hétfőn éjfélkor elfoglalták, majd megkezdték a közös gondolkodást az egyetem jövőjéről és arról, hogy milyen képzésben szeretnének részt venni.

A diákok közlésük szerint követelik egyebek mellett a szenátus jogköreinek visszaállítását, egyben viszont azt is, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából.

Az SZFE fenntartója szeptember 1-jétől a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a kuratórium elnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója.

Ferencz Orsolya, az ELTE tudományos főmunkatársa, miniszteri biztos az M5 Ez itt a kérdés című műsorában elmondta, ő, mint külső szemlélő, úgy látja, a szerkezeti átalakításra szükség van a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében, hiszen az Állami Számvevőszék már

2009 óta jelzi, hogy komoly fenntartási problémák merülnek fel az intézmény esetében, illetve komoly problémák mutatkoznak a közpénzek elszámolásával is.

Hozzátette, a számvevőszék több javaslatot is nyújtott az egyetemnek, de úgy tűnik a vezetőség ezt nem fogadta meg. Tehát a változtatásra adminisztratív okok miatt is szükség van.

Ferencz Orsolya szerint ha sor kerül további egyeztetésekre, akkor arra kell figyelnie mindkét félnek, hogy minden érintett fél szóhoz tudjon jutni, el tudja mondani véleményét.

Pityinger László, Dopeman rapper, influenszer úgy véli

mindig üdvös, ha a fiatalság lázad, mert a fiatalságnak ez a dolga.

Hozzátette, ha ezt a lázadást az idősebb generációk helyesen fogják fel, helyesen kezelik, akkor egy olyan építő jellegű folyamat indulhat el, ami helyes jó irányba terelheti az élet folyását.

Dopeman szerint alapesetben a művészet, a populáris kultúra, és sok esetben a sport is a „rendszerrel” szemben működnek.

„A művészet akkor jó, ha rendszerkritikus.

Az már látszik, hogy ebben az ügyben az erőpolitika nem fog működni” – tette hozzá.

(Fotó: Vitéz László)

„Miért is tüntetnek a hallgatók? Mit is követelnek? Szabadságot? Ugyan miért? El vannak nyomva?” – tette fel kérdések sorozatát Vitézy László filmrendező. Elmondta, a lázadás nem öncélú, az valami ellen irányul, valaminek az érdekében. Lázadni tény és való, hogy kell. Ő is lázadt annak idején a Kádári-rendszer ellen, de

lázadni csak úgy lehet ha tudjuk azt is, hogy mit szeretnék megváltoztatni, megreformálni.

„Nekem úgy tűnik, hogy a hallgatók egyetlen oka a tüntetésre az, hogy az Orbán-kormány ellen lázadjanak” – mondta.

Kitért arra is, Dárdai István, András Ferenc, Sára Sándor, Gál István filmrendezőt soha nem hívták meg az egyetemre, még csak vendégelőadóként sem.

„Így kinek a kulturális diktatúrája ellen harcolnak a diákok, ha nem is ismerik a másik fél álláspontját, nézeteit?” – kérdezte a filmrendező.

Réz András filmesztéta kiemelte, a hallgatók tüntetése, a barikád építése az egyetem kapujában azt bizonyítja, hogy a fiatalok nem viselik jól azt, hogy a fejük fölött döntöttek a sorsukról, arról az intézményről, amelynek a hallgatói. Senkit sem kérdeztek meg, hogy szeretnék-e a változtatást, szükségesnek érzik-e az átalakítással, vagy teljesen elégedettek a színvonallal, a kuratórium felállása előtti állapotokkal.

„Az pedig tovább fokozza a helyzetet, hogy Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke,

egyelőre csak azt közölte a diákokkal, mit kifogásol az eddigi működésben, de egyértelmű, világos programtervet még nem közölt

sem a hallgatókkal sem az egyetem vezetőségével” – tette hozzá Réz András.