Vidnyánszky: Minden lényegi kérdésben mást gondolunk

Egyetlen hozadéka a hétfői megbeszélésnek, hogy mindkét fél egyetértett abban, hogy hétfőn el kell kezdődnie az oktatásnak – mondta Vidnyánszky Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új alapítványi fenntartójának kuratóriumi elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az SZFE vezetőivel folytatott első tárgyalás után.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új alapítványi fenntartójának kuratóriumi elnöke elmondta, hogy szeptember elsejétől már a kuratórium a fenntartója az egyetemnek, így a vezetőségnek kötelessége megjelenni egy ilyen találkozón.

Örömét fejezte ki, hogy létrejött a találkozó, de a megbeszélésükről elmondta, hogy kiderült, minden lényegi kérdésben teljesen mást gondolnak. Egyetlen hozadéka a találkozónak, hogy az oktatásnak el kell indulnia, mégpedig a jövő héten hétfőn. Ehhez még szeptember végéig a mostani vezetőségnek kell biztosítani a feltételeket. Ezért az ő felelősségük, hogy rend legyen és el tudjon indulni a tanítás.

„Nagyon fájó, keserű rossz érzet van az ember szívében, amiért nem közeledünk egymáshoz” – fogalmazott az áthidalhatatlan tűnő álláspontokról.

„Azon járt az agyam, hogy milyen borzalmas, hogy a mi kulturális életünkben, hogyan öröklődik át ez a konfliktus és lehet-e bármit is tenni ellene”– fűzte hozzá.

Egyfajta zár van az intézményen, fogalmazott, amivel arra utalt, hogy egyfajta kizárólagosság uralkodik az egyetemen a gondolatok, filozófiák kapcsán.

Az egyetem vezetői autonómiáról beszéltek, de „milyen autonómia az, amelyik azt eredményezi, hogy kizárólagosság, egyszínűség uralkodik, miközben a nyitottságról beszélnek”.

„Muszáj, hogy az egyetem mostani vezetői megértsék, hogy mellettük van más is, és kell is lehet más is. Sok évtizedes igazságtalanság után kell, hogy az egyetem vezetői megértsék, hogy mellettük van másfajta szemlélet” – fűzte hozzá.

Az egyetem kuratóriumi elnök hangsúlyozta, hogy az ügy már régen túlmutat az egyetemen és a politikai pártok eszközként használják a diákokat.

