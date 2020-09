Még nagyobb veszteséget okoz majd a világgazdaságban a második hullám?

Megosztás Tweet



Az Amerikai Egyesült Államok példa nélküli recesszióba süllyedt: április óta nagyjából 32 százalékot zuhant a GDP. A brit és a francia gazdaság is mélyrepülésben! Londonban 20, Párizsban 14 százalékos a csökkenés. A negatív rekordokat a járvány első hulláma okozta. Arról még becslések sincsenek, hogy ha az első hullám ekkora veszteséget jelentett, akkor mit hoz a második hullám a világgazdaságban – hangzott el az M1 Híradójában.

Ismét elhunyt egy idős beteg, és újabb 301 embernél mutatták ki a vírust. Csúcsot döntött az aktív fertőzöttek száma, 2373-ra emelkedett, ennyin még sosem voltak egyszerre betegek.

Az OSC férfi vízilabdacsapatának tíz játékosa is megfertőződött, a klub közleményt adott ki, miszerint az uszodát fertőtlenítették, a kontaktkutatás zajlik. A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói közül is többen betegek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig 12 diák.

A mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot bezárták és két napos tanítási szünetet rendeltek el, hétfőtől digitális oktatásra állhatnak át. Kiderült ugyanis, hogy az egyik tanár elkapta a vírust. A teljes pedagóguskar karanténba került.



Az intézmény 29 oktatóját és tíz technikai dolgozóját hatósági házi karanténba helyezték. Emiatt az Oktatási Hivatal kétnapos tanítási szünetet rendelt el, a digitális tanításról pedig jövő héten hozhatnak döntést.

A fiatalok körében terjed most a leginkább a koronavírus, de Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint várható, hogy átterjed az idősebbekre is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványt meg lehet fékezni.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere megköszönte a mentősök szolgálatát. A közösségi oldalára feltöltött videó arra emlékezik, hogy a 133 évvel ezelőtt alakult meg szervezet, amit a biztonság letéteményesének is nevez a tárcavezető. Szerinte az Országos Mentőszolgálatot és a magyar egészségügyet az utóbbi időben alaptalan támadások érték.

A mentősök az elsők között találkoznak a koronavírus-fertőzöttekkel és a gyanús esetekkel. Ők végzik a tesztelést is, mostanáig már több százezer mintát vettek.

Sorra dőlnek meg a negatív rekordok a világgazdaságban, miután az országok egymás után teszik közzé a második negyedéves adataikat.

A világ többi pontján sem jobb a helyzet

Az Amerikai Egyesült Államok példa nélküli recesszióba süllyedt: április óta nagyjából 32 százalékot zuhant a GDP. A brit és a francia gazdaság is mélyrepülésben! Londonban 20, Párizsban 14 százalékos a csökkenés. A negatív rekordokat a járvány első hulláma okozta. Arról még becslések sincsenek, hogy ha az első hullám ekkora veszteséget jelentett, akkor mit hoz a második hullám a világgazdaságban.

Az Utazási és Turisztikai Világtanács friss felmérése szerint az utasforgalom idén eddig mintegy 80 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban.

Ez 155 milliárd dolláros bevételkiesést jelent, ami napi 425 millió dollárral, vagyis 130 milliárd forintnak megfelelő összeggel rövidíti meg az amerikaiak pénztárcáját.

Az idegenforgalom hanyatlása milliókat érint: az amerikai munkavállalók több mint tíz százaléka ugyanis a turizmusban dolgozik. Becslések szerint akár 12 millió munkahely is megszűnhet a járvány következtében.



Minden idők legsúlyosabb gazdasági válságába süllyedt 2020-ban az Egyesült Államok: a friss adatok szerint több mint 31 százalékot zuhant a GDP a második negyedévben, amire még soha korábban nem volt példa.

A német idegenforgalom is hasonló helyzetben van. A bevételkiesés - becslések szerint - elérheti a 38 milliárd eurót, vagyis mintegy 13 600 milliárd forintot. Ez több, mint Lettország teljes GDP-je. A második negyedévben nagyjából tíz százalékkal csökkent a bruttó hazai termék összege Németországban. Ilyen még egyszer sem fordult elő azóta, hogy 1970-ben a nyugat-német hatóságok először jegyezték fel a negyedéves gazdasági mutatókat.

A világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G7-államok összes országa súlyos veszteségeket könyvelt el a második negyedévében: a brit GDP több mint 20 százalékot zuhant, míg az eurozóna második legerősebb gazdasága, Franciaország bruttó hazai terméke mintegy 14 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző negyedévben.

Harminc éve nem fordult elő, hogy recesszióba forduljon az ausztrál gazdaság. Ott is minden eddigi negatív rekord megdőlt: 2020 második negyedévében hét százalékkal csökkent a bruttó hazai termék értéke, ilyen még egyszer sem fordult elő. Scott Morrison miniszterelnök azt mondta: sötét napok köszöntöttek Ausztráliára.

Latin-Amerika legnagyobb gazdasága is soha nem látott veszteségeket könyvelt el. A második negyedévben több mint 11 százalékkal volt alacsonyabb Brazília GDP-je, mint az előző év azonos időszakában. Az ipari termelés 12 százalékkal, a szolgáltatások volumene szűk tíz százalékkal zsugorodott. Egyedül a mezőgazdaságnak sikerült némi növekedést elkönyvelnie. Az egykori portugál gyarmat gazdasága 2014-ben érte el a csúcsát: akkor mintegy 15 százalékkal volt nagyobb, mint most.

A címlapfotó illusztráció.