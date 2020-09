Kovács Kázmér: Hadjárat zajlik a fővárosi autósok ellen

Nem lehet másképp értékelni a Fővárosi Önkormányzat intézkedéseit, mint az autósok elleni hadjáratként – mondta Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az M1 Ma reggel műsorában.

„Az Élhető Budapest projekt elvileg egy jó dolog nem a mostani vezetés találta ki, de azt nem egyoldalúan a gépkocsi üzembentartók hátrányára kellene megvalósítani" – mondta.

Kovács szerint nincs egy átfogó, komplex terv: több párhuzamos intézkedés történt, amely bosszúságot okoz az autósoknak.



Ezek közé sorolta azt a tervet hogy a külső körúton a 70 kilométeres haladási sebességet 50 km/h-ra csökkentsék, amiből később visszakoztak.

A Nagykörúton áprilisban felére csökkentették a forgalmi sávok számát, amit a tiltakozások hatására megpróbálták korrigálni, „egy rossz helyett egy másik rossz döntéssel.”

Az adásban elhangzott, hogy a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke már tavasszal arról beszélt, hogy hatalmas káosz várható az iskolakezdésre, ha maradnak a kerékpársávok. Ez is be is igazolódott, hiszen hatalmas dugók voltak a tanév első napján.

Kiemelte, a hetedik kerület döntését, hogy korlátozzák az átmenő forgalmat a Király és a Dob utcában, de elfelejtették táblákkal tájékoztatni az autósokat, akik így felesleges köröket tesznek.

Kovács Kázmér nehezményezte, hogy egyik kérdésben sem volt valódi egyeztetés.

Hozzátette, hogy az Autóklub részletes szakmai közreműködését is felajánlotta a fővárosnak, de hónapokig semmilyen választ nem kaptak.

A címlapfotó illusztráció.