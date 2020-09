Egyre népszerűbbek a tóparti települések és Budapest vonzáskörzete

Megosztás Tweet



Egyre többen költöznek el a fővárosból. A többség a környező, agglomerációs településeket választja, de nem ritka, hogy még ennél is messzebb merészkednek a családok. A Velencei-tó és a Balaton is egyre népszerűbb a költözők között. A családtámogatások nagyot lendítettek a számokon, szakértők pedig azt mondják: a távmunka még több embert ösztönözhet arra, hogy otthagyja a nagyvárost – hangzott el az M1 Híradójában.

Még a hűvösebb idő sem szegte az üdülők kedvét a Balatonnál. Elkezdődött az őszi szezon.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke azt mondta, a térség népszerűsége továbbra is töretlen. Ezt mutatja az is, hogy idén nyáron már nemcsak hetekre, hanem hónapokra is kivettek egy-egy nyaralót.



De nemcsak a turista, az ideköltöző is több. Akárcsak Velencén, ahová csak az elmúlt egy évben közel háromszázan költöztek, közülük a legtöbben a fővárosból.

A település polgármestere, Gerhard Ákos az M1 Híradójának azt mondta, az elmúlt öt évben több, mint ezren kezdtek itt új életet náluk.

A vándorlás irányát többnyire a munka és a kereseti lehetőség határozza meg. Ez derült ki az Otthoncentrum legfrissebb kutatásából, amiben az elmúlt három év adatait hasonlították össze. Ezer lakosra kivetítve vizsgálták az ország csaknem 200 járásának vándorlási mérlegét, lakáspiacát és árait.

Kiderült, hogy nemcsak a tóparti települések kedveltek, hanem a fővárosi agglomeráció is, ahová többen költöznek ki, mint el. Főként azért, mert ezeken a településeken még mindig jóval olcsóbbak az ingatlanok, mint Budapesten.

A szakértő szerint a távmunka terjedésével tovább erősödhet ez a folyamat.

