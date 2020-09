Videó - A színművészetin „egy emészthetetlenül rossz, korcs egyetemi rendszert” hoztak létre

Egyesek liberális kígyókeltetőnek, mások a hazai művészképzés fellegvárának tartják a modellváltás előtt álló Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Miképpen lehet ennyire eltérően megítélni egy intézmény munkáját, és vajon miért rekedt meg a napi sárdobálás és az olykor hisztérikus politikai kinyilatkoztatások szintjén az egyetemi átalakítás tárgyalása, amely mára már háborús állapotokat is idéz? – erről kérdezte vendégeit Gulyás István az M5 Ez itt a kérdés című műsorában.

Szigethy Gábor színház- és irodalomtörténész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt tanára a műsorban elmondta, ő már húsz évvel ezelőtt jelezte Székely Gábornak, az egyetem igazgatójának, hogy rossz irányba indultak el, nem a fejlődés útjára léptek. „Több okból is, de az alapvető ok az, hogy nemcsak Székely Gábor, hanem Európa is elfelejtette, hogy mi az akadémia és az egyetem között a különbség” – emelte ki. Hozzátette, ennek az lett az eredménye, hogy létrehoztak egy emészthetetlen, korcs egyetemi rendszert, a művészképzést és a tudósképzést összemosták.

„Ezért is tarthatatlan a mostani állapot, ezért lenne szükség a változtatásokra. Le kell ülni, meg kell beszélni a nézeteltéréseket, és meghozni egy olyan döntést, ami mindenki számára megfelelő, ami az előrehaladást segíti elő” – mondta.