Elővárosi vasútvonalak fejlesztésével segít a kormány az ingázóknak

Jó hír a Budapestre ingázóknak: átfogó elővárosi vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött augusztus közepén a kormány. Ez rengeteg agglomerációban élő embernek könnyítheti meg az életét. A megfelelő színvonalú kötöttpályás közlekedés versenyképes alternatívája lehet az autózásnak. Budapestet ugyanis 15 nagyobb elővárosi vasútvonal veszi körbe.

„Az elővárosi vasútvonalak jellemzően távolsági és teherforgalmi célra épültek meg a 19. század végén” – hangsúlyozta Vitézy Dávid, Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az M1 Summa című műsorában.

Az igazgató emellett azt is kiemelte, hogy az agglomeráció kötöttpályás vonalait az elmúlt évtizedekben nem lehetett olyan ütemben fejleszteni, mint amilyen mértékben nőtt a kiköltözők száma. Ez pedig az autósforgalom növekedését okozta. Tíz évvel ezelőtt egymillió autó volt Budapesten és a környező településeken, abban a gyűrűben, ami körbeveszi a fővárost.

Most, tíz évvel később negyedmillióval több autó közlekedik az útjainkon.

Ezt nyilván az is táplálta, hogy sokan kiköltöztek az agglomerációba, és lehetőségük nyílt, hogy a család első vagy esetleg második autóját megvásárolják. Az autóforgalom nemcsak az agglomerációs településeken, hanem az onnan Budapestre vezető utakon és végeredményben aztán a főváros útjain is jelentősen megnőtt az elmúlt tíz évben – fogalmazott Vitézy.



A budapesti lakosok közül tízből hatan, az agglomerációban élők közül ugyanakkor tízből csak hárman használják a tömegközlekedési eszközöket. Az autóval ingázók pedig átlagosan 37 percet töltenek járművükben, ami

egy év alatt egy egész hetet jelent sok ezer ember számára.

„Mindezt úgy, hogy jelentős tömegközlekedési fejlesztések történtek az elmúlt években” – mondta Vitézy Dávid. Ilyenek Budapesten belül a budai fonódó villamosok vagy a 4-es metró, az agglomerációs közlekedésben pedig több mint száz új motorvonatot vett a MÁV, és új emeletes vonatokat is forgalomba helyez a MÁV, amelyekből negyven érkezik az elővárosi vonalakra – közölte.

Számos vonalon, Székesfehérvár vagy Hatvan felé lezajlott vagy jelenleg is zajlik a pályafelújítás. De azt a trendet, hogy egyre többen próbálnak meg autóval bejönni Budapestre, ezt nem sikerült eddig megfordítani – ismertette.

Ennek érdekében döntött

a kormány augusztus közepén három elővárosi vasútvonal fejlesztésének előkészítéséről, illetve tervezéséről.

Egy helyett két vágányra bővítik például a Budapest Nyugati pályaudvarról Versegyházon át Vácra tartó vonalat. Villamosítják a Kőbánya-Kispest–Gyál–Lajosmizse vonalat, ahol az elővárosi közlekedésben utolsóként dízelvontatású szerelvények közlekednek.

A fejlesztéssel nem óránként, hanem negyedóránként indulhatnak majd járatok. Ráadásul ezek gyorsabban is közlekednek majd. Jelenleg ugyanis a vonal nagy részén óránként 40 kilométer a megengedett legnagyobb sebesség, a felújítás után viszont akár óránként 80–100 kilométeres sebességgel is közlekedhetnének a szerelvények.

A harmadik nagyobb fejlesztés a hatvani vonalon valósulhat meg.

A hatvani vonalon a Keleti pályaudvartól Rákosmentéig – ami most a legsűrűbb budapesti szakasz – egy új vágány épül, és több új megállót is kialakítanak, ami a Szolnok, Újszász felől, valamint a Hatvan, Pécel felől ingázók számára kedvezne.

A kormány most döntött a vonalak felújításáról, illetve arról, hogy elkezdődhessen az előkészítés, a munka. Ilyen a lajosmizsei, a hatvani vonal még kimaradt szakaszai és a Veresegyházon át a Vácra vezető vasútvonal. A fejlesztéssel azt tudjuk elérni, hogy egyes esetekben az utasforgalom akár a mainak a duplája, sőt, a lajosmizsei vagy a veresegyházi vonal esetében akár több mint háromszorosa is lehet – ismertette Vitézy Dávid.

A fejlesztések előkészítésére mintegy tízmilliárd forint áll rendelkezésre, amelyből többek között az érintett területek felmérése, az ingatlanszerzések előkészítése és számos környezetrendezési munka kezdődhet el.

„A konkrét beruházások költségvonzata egyelőre nem ismert, azokat csak az elkészült tervek ismeretében lehet megállapítani” – jelentette ki Vitézy Dávid, aki szerint hatalmas potenciál van a vasútfejlesztésben.

Azt is elmondta, hogy úgy látják, Budapesten belül megháromszorozható a vasút utasszáma – ennek a nagy része nyilván a külső kerületekben jelentkezne –, míg az agglomerációban megduplázható a jelenleg vonattal közlekedők száma.

Van olyan vonal, ahol csak 20–30 százalékos a növekmény, mert már ma is jó a vasút,

ilyen a székesfehérvári vagy az esztergomi vonal, ahol már kétszer annyian veszik igénybe a vasúti közlekedést a pályafelújításoknak köszönhetően.

Más vonalakon – és most éppen ezekre a vonalakra koncentrálunk a kormány által jóváhagyott fejlesztések során is – háromszoros-négyszeres utasszám-növekedés is elérhető a maihoz képest. Összességében, hogyha ezt a programot sikerül végigcsinálni, több mint 100 ezerrel, egész pontosan 115 ezerrel kevesebb autó jönne be Budapestre – fogalmazott.

Vitézy Dávid hozzátette, hogy az elmúlt tíz évben mintegy 1300 milliárd forintot költött vasútfejlesztésre a kormány. Erre a célra a következő uniós költségvetési ciklusban ugyanakkor még ennél is több pénz áll majd rendelkezésére.

