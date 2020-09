Átadták az ország első családbarát jégcsarnokát Győrben

Megosztás Tweet



Átadták az ország első családbarát jégcsarnokát, a 2 milliárd 170 millió forintból épült Nemak Jégcsarnokot szerdán Győrben.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az átadón kiemelte: a kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ahol jó élni, gyermeket vállalni és nevelni, dolgozni és megöregedni, ugyanakkor mindehhez az is hozzátartozik, hogy a családdal együtt rendezvényekre is lehessen menni.

A Nemak Jégcsarnok az első az országban, ahol lehet családi jegyet váltani a családbarát szekcióba, emellett a mérkőzések alatt a gyermekeket sokféle foglalkoztató is várja, köztük olyan is, ahol a korcsolyázás alapjait tudják elsajátítani.

Kara Ákos, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az 1200 embert befogadó, négyezer négyzetméteres csarnokban 250 jégkorongozó és 50 műkorcsolyázó sportol már óvodás kortól, emellett az országban Győrben vesznek részt a legtöbben a lakossági közösségi korcsolyázásban, évente mintegy 48 ezren. Sok ötletünk van, készen állunk a további fejlesztésekre – fogalmazott.

Simon Róbert Balázs, a térség másik fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy a Győri ETO Hockey Club elődjét 1870-ben alapították és 1984-ben - hasonlóan a jelenlegi jégpályához - társadalmi összefogással épült egy pálya.

A politikus kiemelte a társadalmi összefogás fontosságát is. A Nemak Jégcsarnokot a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. 1,7 milliárd forint társaságiadó-támogatásából, a győri önkormányzat által biztosított 259 millió forintból, 500 millió forint önerőből, illetve további győri magánszemélyek és vállalatok támogatásából építette.

Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester azt emelte ki, hogy a sport az egyik legjobb iskola arra, hogy megtanulják a legkisebbek, az életben küzdeni kell, meg kell dolgozni a sikerekért. A sport megtanítja nekik azt is, hogy felnőttként hogyan tudnak boldogulni, emellett a sport segítségével a mozgás szeretetét is elsajátíthatják. Utóbbival nem csak sikeres, hanem egészséges felnőttekké is válnak – mondta.

A jégcsarnok alapkövét 2017 novemberében tették le. A négyezer négyzetméteres csarnokban hat öltözőt, egy edzőtermet, oktatótermet, vendéglátó egységet és egy sportboltot is kialakítottak. A komplexum alkalmas hazai első osztályú és nemzetközi mérkőzések lebonyolítására, edzőtáborok megrendezésére.

Az idei évtől a Győri ETO Hockey Club és a Fehérvár AV19 együttműködése révén már a csarnokban játszik a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata az Erste Ligában. Az első hazai mérkőzést vasárnap 16 órától rendezik, akkor a Titánok csapata a DEAC ellen lép pályára. A koronavírus-járvány miatt maximum ötszáz jegyet értékesítenek.

A jégcsarnokban az első nemzetközi mérkőzés januárjában lesz, akkor rendezik az U18-as Divízió I/A csoportos női jégkorong-világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

Az avatóünnepségen részt vett még mások mellett Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke is.