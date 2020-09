Komoly károkat okoztak a viharok az elmúlt két napban

Megosztás Tweet



Tombolt a vihar hétfő éjjel az országban. Több helyen fákat csavart ki a szél, házakba csapott a villám, volt olyan település, ahol órákig nem volt áram a leszakadt vezetékek miatt. A katasztrófavédőket csak Budapesten több mint 150 helyre riasztották. Megdőlt a fővárosi napi szélrekord, a János-hegyen kevés híján 111 kilométer per órás széllökést mértek – hangzott el az M1 Híradójában.

A viharos erejű szél kedd hajnalban Kunfehértón fákat csavart ki és vezetékeket szakított le, a kidőlt fák, a leszakadt ágak lakóházakban, autókban is kárt tettek. Az áramszolgáltatás a faluban hosszú ideig akadozott.

A fővárost az esti órákban érte el a vihar. Volt ahol villanyoszlopot is kettétört a szél. Az Andrássy úton leállt az autós közlekedés egy kidőlt fa miatt. A katasztrófavédőket Budapesten több mint százszor riasztották.

A vasúti pályára dőlt fák a vonatközlekedésben is fennakadást okoztak. Több helyen megsérült a felsővezeték, emiatt jelentős késések voltak a délelőtti órákban.

Az előrejelzések szerint szerdára javulhat az idő, viharokra nem, kisebb záporokra pedig csak észak-keleten kell számítani.

Jelentős anyagi károkat okoztak az elmúlt két napban pusztító viharok Ausztriában és Olaszországban is. Az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A nagy esőzés villámárvizeket okozott, házakat öntött el az ár. Volt, ahol nagy mennyiségű sár zúdult le a hegyekből, ami sziklákat sodort az utakra, így egy időre a közlekedés is megbénult.

A címlapfotó illusztráció.