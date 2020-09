Botrányos plakáttal akar érzékenyíteni az LMBTQ-lobbi

Ízléstelen és felháborító plakátok jelentek meg Ferencvárosban. A fotón egy transznemű pár szerepel, amelynek egyik tagja egy terhes férfi. A CEU és a Momentum logója is szerepelt a plakáton, bár az ellenzéki párt azóta visszakozott.

A botrányos plakátkampánnyal kapcsolatban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 Ma reggel adásában elmondta, hogy ez az ideológia ömlik mindenhonnan, amelynek célja az érzékenyítés. Hozzátette, hogy a homoszexuális emberek többsége elutasítja ezt a fajta propagandát, amelyet egy szűk kisebbség folytat.

Több szervezet jelezte, hogy beleegyezésük nélkül került fel logójuk a plakátra.

Kovács István szerint ettől függetlenül

a Momentum nyíltan képviseli a genderideológiát, amelyet a magyar jogba és oktatásba is bevezetne.

Pár héttel ezelőtt robbant a botrány, hogy az óvodákban is szeretnék bevezetni a gender szemléletű oktatást – fűzte hozzá.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a párt egy blogbejegyzésében amellett érvel, hogy a magyar óvodákban a hagyományos gyermekmesék mellett vezessék be az LMBTQ-meséket is.



Kovács szerint

a magyar társadalom elutasítja a ferencvárosihoz hasonló kampányt, viszont a „lassú víz partot mos” elv célja az emberek érzékenyítése.

Megfigyelhető, hogy a társadalom egyre nagyobb része lesz nyitott erre a propagandára. Az Egyesült Királyságban már nem kelt feltűnést, hogy gyermekkönyvtárakban transzvesztiták tartanak felolvasást.