Zivatarokkal búcsúzik a nyár

Mérséklődő nappali felmelegedés, késő délutántól pedig zápor, zivatar várható hétfőn – számol be a met.hu

(forrás: met.hu)

Délelőtt csökken a felhőzet, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de délután nyugat felől fokozatosan ismét befelhősödik. Késő délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, a Dunántúlon – annak is főként a déli részein – kiadós mennyiségű csapadék hullhat, a Tiszántúl viszont száraz maradhat. A középső tájakon késő délután, este záporok, heves zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati, északi szél megerősödik, Sopron térségében azonban viharos lökések is lehetnek.

A zivatarokat főként viharos (60-90 km/h közötti), helyenként erősen viharos (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok kísérhetik, de jégeső, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk. A Dunántúlon nagy területen jelentős mennyiségű (20-30 mm) csapadék hullhat, de elsősorban a délnyugati megyékben ennél több, 30 mm-t meghaladó csapadékösszeg is összegyűlhet pár óra alatt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 22 és 26, míg keletebbre 27 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.