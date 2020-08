Kétmilliárd forintos faültetési programba kezdett a kormány

Megosztás Tweet



Minden megszülető gyermek után 10 új fát ültetnek el az ország különböző részein. A faültetési program célja, hogy a mostani 21 százalékról 27 százalékra emelkedjen az ország fával borított területeinek aránya.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint az Agrárminisztréium közös kétmilliárdos programjának célja, hogy a mostani 21 százalékról 27 százalékra emelkedjen az ország fával borított területeinek aránya. Ennek eléréshez minden megszülető gyermek után 10 új fát ültetnek el az ország különböző részein, az újszülöttek erdejében. Az új erdők az állami erdőgazdaságok által kezelt területeken jönnek majd létre.

Zámbó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár az M1 Híradójában elmondta: „Az állami erdőgazdaságokkal együttműködve minden megyében létrehozzuk az újszülöttek erdejét, ez összesen mintegy egymillió facsemete ültetését jelenti. Legtöbb csemetére, közel 300 ezer darabra Pest megyében és a fővárosban kerül sor. De Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szabolcs-Szatmárban, Győr-Moson-Sopron megyében is jelentős erdőtelepítések történnek.”



A program része az is, hogy erdővé alakítsák valamint jogilag is erdővé minősítsék azokat a területeket, ahol felhagytak a mezőgazdasági műveléssel és megjelentek már kisebb fák és bokrok.

Kaderják Péter, az ITM klímapolitikáért felelős államtitkára azt mondta: az új erdőterületek létrehozása azért is fontos, mert hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás káros hatásainak mérsékléséhez, ugyanis Magyarország erdőállománya évente 4-5 millió tonna közötti szén-dioxid megkötésére képes.

„Ennek a kétmilliárd forintos programnak a legfontosabb eleme az, hogy új erdőterületeket hozzon létre és emellett részben hozzájáruljon ahhoz is, hogy a meglévő erdőterületeinken a fenntartható erdőgazdálkodás fenntartható technológiáit elősegítse és abban is segítsen, hogy azokat a káros hatásokat amelyek pont az éghajlatváltozás miatt pont az erdőket érintik azok is mérséklődjenek” – fogalmazott Kaderják Péter.