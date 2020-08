Drasztikusan megnőtt az otthonról dolgozók aránya

Megosztás Tweet



Országszerte sokan váltottak az úgynevezett home officre-ra, vagyis az otthoni munkavégzésre – de csak ott, ahol tudtak. Voltak azonban olyan ágazatok is ahol elképzelhetetlen bármilyen hasonló megoldás.

Az M1 Híradójának nyilatkozó Kozma Attila, a Morgan Stanley stratégiai elemzője szerint kollégáinak nem jelent nagy problémát ha otthonról kell dolgozniuk. „Én úgy hallom a kollegáktól, hogy szívesen vannak otthon, hogy szívesen mennek be időnként tehát egy ilyen kevert rendszer az, amit így mindenki kedvel” – fogalmazott. Neki korábban is kötetlen volt a munkaideje a cégnél, a járványveszély óta azonban kollégái közül is sokan megkapták azt a lehetőséget, hogy otthonról végezzék el a munkájukat.

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott: „Most egy új fejezet kezdődik, hiszen vélhetően a vírus második fázisa itt van a nyakunkon és nem foguk tudni megúszni és erre kell készülnünk és mindazokat a tapasztalatokat amiket a távmunka szervezése során átéltünk azokat valamiféle rendszerbe kell állítanunk.”

A tervek szerint ősszel születhet döntés a Munka Törvénykönyvének módosításáról, ami rugalmasabbá tenné a távmunka szabályozását, megkönnyítve az otthoni munkavégzést.