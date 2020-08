Ígérete ellenére sem kért bocsánatot Hadházy a valótlan állításai miatt

Megosztás Tweet



Az Európai Parlament fideszes képviselője, Járóka Lívia Facebookon közzétett nyílt levélben hívta fel a figyelmet: ugyan Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő személyesen ígérte meg neki, hogy a korábban róla terjesztett valótlanságok miatt nyilvánosan is bocsánatot kér tőle, ez a mai napig nem történt meg. Az EP képviselő 48 órát adott Hadházynak, hogy korábbi ígéretéhez híven kérjen tőle elnézést, amiért valótlanságokat híresztelt róla.

„Megdöbbenéssel és sajnálattal vettem tudomásul, hogy a 2020. június végi tiszavasvári látogatását követően, az ott elhangzott ígéreteit megszegve nem kért nyilvánosan bocsánatot a valótlanságokért, melyekkel engem, családomat és környezetemet, valamint az általunk elvégzett hét éves tehetségmentő munkát jogtalanul megtámadta. Azontúl, hogy nem korrigálta azonnal tevékenysége során elkövetett hibáját, Ön a sajtón keresztül üzengetve kívánja folytatni hamis vádaskodásait, melyekkel óriási és jóvátehetetlen károkat okoz.

Elismerem és elnézését kérem januári levelére adott válaszom elhúzódását, mindez azonban, úgy hiszem nem mentség a valótlan kijelentések terjesztésére és publikálására. Ezért abban szeretném megerősíteni akkori kérésemet a bocsánatkérését illetően, hogy hasonló formában, széles körben, az eddigi késedelmekre való tekintettel, azt 48 órán belül tegye meg. Ezek a kérések a részemről ott, a helyszínen elhangzottak. Ahogy látta írásban újabb kéréssel azóta Önt nem kerestem meg, bíztam őszinte bocsánatkérésében.

Most azonban úgy hiszem írásban is részleteznem kell szóban elhangzott kéréseimet” – fogalmaz Járóka Lívia, majd így folytatja: „Kérjen nyilvánosan bocsánatot a programunk, a Farkas János Program és a JALTE pedagógusaitól és önkénteseitől, a programban részt vevő több tucat diáktól és családjaiktól, Farkas János családjától és a tiszavasvári szakiskolától. Ezenkívül természetesen családomtól, külön kiemelve, hogy az öcsémet és páromat kívánta besározni azzal, hogy azt sejtette, családi vállalkozásban működtettük az egyesületet. Ahogy Ön is tudja, ennek éppen az ellentettje igaz.”

A fideszes EP-képviselő, akinek a nevéhez az Európai Romastratégia megalkotása fűződik, levelének végén erre szólítja fel Hadházyt: „Kérem, tegye nyilvánvalóvá, hogy állításaival ellenkezőleg a JALTE Farkas János Programjától soha semmilyen pénz nem folyt be a JLR Consulting Kft. céghez és hogy a Fidesz semmilyen formában nem próbált – ahogy Ön fogalmazott – engem ezen támogatással »kifizetni«. Továbbá tegye egyértelművé azt is, hogy egyesületünknek semmi köze – és nem is volt – a Farkas János Alapítványhoz, melyet Mezei István vezet. Ön, az én munkatársaim és családom pusztán politikai indíttatásúnak tűnő hírbehozásával, személyem sértegetésével megbántotta, nem csak az Európai Parlamentet, de a hazai roma közösségeket is, ami hosszútávon ez ügyben talán a legtragikusabb.”

Járóka nyílt levelében fölhívta Hadházy figyelmét arra is, „Remélem, hogy ebben Ön végre valóban is partnerem lesz és nemcsak politikai megfontolásból vagy megrendelésre tetteti, hogy érdeklik a romákat és szegényeket érintő ügyek. Személyes látogatását követve ugyanis egyértelművé váltak vizsgálódásának hiányosságai és annak sekélyessége. Kérem mindezeket a nyilvánosság és a sajtó előtt, valamint a saját közösségi oldalain közölve szíveskedjék megtenni.”

