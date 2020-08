A Momentum az LMBTQ és genderideológia minden elemét behozza Magyarországra

Már az óvodákban megkezdené az érzékenyítést a Momentum Mozgalom az LMBTQ iránt. Egyik aktivistájuk a néhány napja megjelent blogbejegyzésében amellett érvel, hogy a magyar óvodákban a hagyományos gyermekmesék mellett vezessék be az LMBTQ-meséket is. Az LMBTQ-lobbi célja, hogy már most elkezdje a „nevelést”, hogy a korai befolyásolás hatására a gyerekek majd későb támogassák a törekvéseiket.