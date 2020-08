Tizenötmillió búzaszem, egy nemzet

Megosztás Tweet



15 millió búzaszem, egy nemzet - ez a mottója a Magyarok Kenyere programnak, amely a magyarság összetartozását szimbolizálja. Idén Kárpátalja magyarlakta településeiről, több mint 1200 gazda csatlakozott az akcióhoz. A program kárpátaljai kedvezményezettjei az ukrán állam által nem támogatott egyházi líceumok és gyermek-otthonok. A koronavírus ukrajnai terjedése miatt a nagy-dobronyi búzaösszeöntő ünnepséget szűk körben tartották.

„Nagybégányból érkeztünk, a KMKSZ nagybégányi alapszervezetével ezen a Magyarok Kenyere programon már több éve részt veszünk, ma 16 gazdától hoztunk, minden gazda 50 kg-al támogatta ezt a 15 millió búzaszemet, amit fontosnak tartunk. Ez szimbolikus számunkra, az összetartozás, a magyarság, és ezért veszünk részt ebben minden évben” – mondta Szimcsera János.

„A búza, az érthető, hogy a kenyérnek a teste, a víz, ami a Fekete-Tisza forrásából származik, az adja az életet a kenyérnek, de mégis a legnagyobb dolog, már egy kicsit hazabeszélek ezzel, a só. A só, a konyhasó, az aknaszlatinai, ami a kenyérnek a lelke. Tegnap letekertem 140 km-t, elhoztam nagy tisztelettel ide, nekem szívügyem a Nagy Magyarország és a magyarság” – közölte Takár Károly, azaz „Katyó”, kerékpáros önkéntes Aknaszlatináról.

„A magyarok kenyere, 15 millió búzaszem idén még nagyobb hangsúlyt kaphat, hiszen a nemzeti összetartozás éve van, s azt gondolom, hogy a magyarok kenyere attól lesz kerek, hogy minden nemzetrész, minden egyéni erőfeszítés helyet kap benne. És ettől lesz közös érték, úgy ahogy érték nemzeti összetartozásunk is” – mondta Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári járási szervezetének elnöke.

„99 tonna 627 kg gyűlt a mai napra, de az az igazság, hogy még szoktak hozni későbben is, mint ahogy az előbb is értesültem róla, néhány kocsival még most is hoztak. Ezt pedig 1236 gazda adta össze, ami 230-al több, mint az előző évben” – hangsúlyozta Hidi László, kárpátaljai programszervező.

„Aki szenvedett már meg szükséget, akit ért már tragédia, aki volt már nehéz helyzetben, az tudja mit jelent a jó pillanatban egy jó szándékú, jószívű adomány, azt gondolom, hogy ezt ők most gyakorolták, a legnehezebb időjárási viszonyok között is összegyűjtött gabonából attak azért, hogy, akinek nincs, annak legyen” – közölte Jakab istván, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke.