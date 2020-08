Hamarosan megjelenik az első zöld buszmegálló a belvárosban

Megosztás Tweet



Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok és szeptemberben már birtokba vehetik az utasok a megújult buszvárót a József nádor téren – közölte az V. kerületi önkormányzat. Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere múlt héten adott hírt arról, hogy növényekkel telepítik be a József Nádor tér buszmegállóját. A példamutató kezdeményezés nemcsak esztétikai élményt nyújt majd, hanem a mikroklíma kedvező befolyásolásában, a levegőminőség javításában is szerepe lesz.

Az V. kerület eddig is élen járt a zöld intézkedésekben, hiszen az Önkormányzat 2014 óta 307 fát telepített, minden közterület-fejlesztésénél növelte a zöldfelületeket, hagyományt teremtett a társasházi közösségek számára évente kiírt zöld pályázatával, Magyarországon elsőként kezdte használni a kifejezetten városi környezetre kifejlesztett gyökércella rendszert, olyan újdonságokat is bevezetett már, mint például az oktatási, nevelési intézményekbe telepített zöldfal és mindezek elismeréseképpen 2019-ben Virágos Magyarország fődíjat nyert. Tehát a megkezdett jó gyakorlat méltó folytatása a növényekkel beültetett megálló is.

A különleges megoldással „városi dzsungellé" alakuló buszváró koncepciójának kidolgozása friss szemléletet és kreatív gondolkodásmódot igényelt a kerületi tervezőktől és kertészektől. Ennek eredményeképp a burkolat megbontásával és az ültetőközeg termőfölddel való feltöltésével közvetlen kapcsolatot teremt a növényzet és talaj között, amelynek az vízellátásáról gépiesített öntözőberendezés gondoskodik majd.

A gyöngyperje és bunkós hagyma mellett a buszváró szerkezetére felfutó repkény vadszőlő kerül beültetésre. A tetőre hulló csapadék hasznosítása is megvalósul: a buszváró tetőszerkezeti kialakításának, valamint a tervezés során praktikusan elhelyezett ültetőközegnek köszönhetően az eső közvetlenül a növények termőföldjét öntözi majd.

A növényekkel borított váró nem csupán újszerű, friss megjelenést és a várakozók számára jobb komfortérzetet biztosít majd, hanem szerepet játszik a városi hőszigethatás csökkentésében, a mikroklíma kedvező befolyásolásában, a levegőminőség javításában, a por- és légnemű szennyezőanyagok megkötésében, valamint a biodiverzitás növelésében is.

A 2019-ben átadott József nádor tér felszínrendezése során 54 fát telepített az Önkormányzat az Európában is különlegességnek számító gyökércella rendszer alkalmazásával, amely egyaránt óvja a fák életterét és a föld alatti vezetékrendszerek biztonságát, valamint biztosítja az öntözésüket, a szellőzésüket, a növekedésüket, a fejlődésüket.

Mindezek mellett közel 1500 négyzetméteren három gyepfelület került kialakításra, amelyeket virágzó cserjék vesznek körül. Így a buszmegálló növényekkel való betelepítése jól illeszkedik a tér zöldítési koncepciójába is.

A zöld és környezettudatos fejlesztések pedig rendületlenül folytatódnak az V. kerületben, hiszen idén még legalább 10 fát telepít Belváros Önkormányzata, valamint a kisgyermekes családok számára mosható pelenka támogatáson és csomagolásmentes bolt bevezetésén is dolgozik.