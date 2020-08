Az államalapításra emlékeztek határon innen és túl

Megosztás Tweet



Országszerte tartottak megemlékezéseket az államalapítás ünnepén. Varga Mihály pénzügyminiszter Karcagon arról beszélt, hogy István király veszélyes helyzetben is a nemzet szabadsága, önállósága mellett döntött. Rétvári Bence államtitkár Kemencén pedig azt hangsúlyozta, hogy Szent István egyenrangú félként akart kapcsolatot építeni a környező országokkal – hangzott el az M1 Híradójában.

Népviseletbe öltözött asszony az új kenyereket helyezi el az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén a kemencei római katolikus Kisboldogasszony templomban tartott szentmisén 2020. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Komka Péter)

A koronavírus-járvány miatt más formában vagy kevesebb résztvevővel rendeztek idén programokat augusztus 20-án. Pannonhalmán már hagyomány, hogy ezen a napon a nagyközönség előtt is megnyitják a Szent István által alapított Főapátság kapuit. Debrecenben is megtartották a szokásos virágkarnevált. Igaz, a felvonulás idén elmaradt, a látványos virágkocsikat szabadtéri kiállításon mutatták be.

Felavatták Szent István szobrát Csömörön,

ez a nagyközség első köztéri bronzszobra. A polgármester ünnepi beszédében arról beszélt, hogy milyen sokat jelent ma augusztus 20-a.

Új közösségi házat adtak át az államalapítás ünnepén Budakalászon. Soltész Miklós, az egyház és a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt: Szent István király példája ma is kötelezi a magyarokat, meg kell védeniük örökségét, és vissza kell verniük a kereszténység elleni támadásokat.

Megáldották az ünnepi kenyeret Kemencén, a római katolikus Kisboldogasszony templomban tartott mise után. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az ünnepségen azt hangsúlyozta, Szent István ismerte fel, hogy a kereszténység az üdvösségre vezető út.

„Szent István nem csak erőskezű államszervező, de kiváló diplomata és a korát értő nagy távlatokban gondolkodó vezető is volt”

– erről már a pénzügyminiszter beszélt a Karcagi ünnepi önkormányzati ülésen. Varga Mihály azt mondta: államalapító királyunk olyan hazát hagyott ránk, amelyet senki nem tudott leigázni, végleg meghódítani.

A miniszter arról is beszélt, hogy a kommunista időszakban igyekeztek elmosni a Szent István-i hagyományokat, mára azonban szabad országként ez a szép ünnepünk visszanyeri eredeti fényét.

A Szent Korona, a Trianon 100 és a Debrecenbe kéne menni nevű virágkocsi az 51. Debreceni Virágkarneválon 2020. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Katonazene kíséretében gördült be Debrecen főterére a Szent Koronát és a Nemzeti Összetartozás évét szimbolizáló virágkompozíció. Az 51. virágkarneválon csak ez emlékeztetett a korábbi évek felvonulásaira. A járványügyi óvintézkedések miatt a virágkocsik nem vonultak végig a városon, a látogatók szabadtéri kiállításon nézhették meg a több százezer szál élő és száraz virágból készült alkotást.

A kocsik témája idén is változatos volt. A Trianon századik évfordulójára emlékező alkotás mellett megjelent a szelfit készítő Vuk figurája, és a koronavírust megformáló kocsi is, amelyen ismert rajzfilmfigurák kutatták a világjárvány ellenszerét.

A debreceni nagytemplom előtt megáldották az új kenyeret, amelyet a nézőkkel is megosztottak.

Székesfehérvár szinte minden pontján programok várták az ünneplőket.

Minden évben fontosnak tarják, hogy méltóképpen emlékezzenek meg Szent Istvánról, akinek legjelentősebb életeseményei kötődnek a városhoz. A járvány miatt idén ott is máshogy ünnepeltek.

A pannonhalmi főapátságban az év többi napján nem látogatható helyszínen fogadták az embereket. A Kerengő udvarán ünnepelték Szent Istvánt, aki sokat járt Pannonhalmán a családjával. A fennmaradt információk szerint Koppány lázadása előtt itt imádkozott és fiának írt intelmeit is itt fogalmazta meg.



Meg lehetett nézni Szent István koponyacsont ereklyéjét is, amit az udvaron helyeztek el. A főapátság egy zarándokfüzetet is megjelentetett augusztus 20-ra, amely a Szent István királyhoz fűződő helyi nevezetességeket mutatja be.

A koronavírus-járvány miatt idén minden ünnepség rendhagyó volt. A rendezvényeket a járványügyi előírások betartása mellett tartották meg. A szervezők arra törekedtek, hogy az emberek a nehézségek ellenére méltó módon emlékezhessenek meg augusztus 20-áról.

Az államalapítás ünnepén idén is tartottak megemlékezéseket a külhoni magyar területeken is

Révkomáromban Szent István szobránál közösen ünnepeltek a felvidéki magyar pártok, civil szervezetek, egyházak képviselői. Potápi Árpád, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta: a trianoni diktátum nem jelentette a magyarság szétesését, hiszen bennünket magyarokat összeköt a nyelvünk, kultúránk, történelmünk, a Kárpát-haza szeretete.

Kárpátalján a koronavírus terjedése miatt csak kisebb ünnepségeket tartottak. A munkácsi magyarok például a Szent István Líceumban koszorúzással, kulturális műsorral és új kenyérrel ünnepeltek.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke azt mondta: az, hogy egy állam mennyire életképes, akkor mérhető le, amikor különleges helyzetbe kerül, és sürgősen intézkedéseket kell hoznia állampolgárai védelmében.

Az erdélyi felsőháromszéki szent hegyen a környékbeli papsággal együtt tartott ünnepi szentmisén a helyi tiszteletbeli kanonok azt mondta: azért ünnepeljük Szent István királyt, mert megmutatta az utat és szeretnénk hűségesek lenni örökségéhez.

A Szent István emléke előtti tiszteletadásnak ez a helyszíne a Csíksomlyói búcsúhoz kötődik. Egyes kutatások szerint ez volt a Csíksomlyói búcsúra gyalogosan elindult zarándokok gyülekező helye.

A címlapfotó illusztráció.