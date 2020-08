Mérföldkőhöz érkezik a bankkártyás fizetés

Megosztás Tweet



Mérföldkő lehet a bankkártyás fizetésben 2021. január elseje, hiszen az online kasszát használó kereskedők kötelesek lesznek elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani vásárlóiknak.

Az Országgyűlés által nemrég elfogadott jogszabály kimondja: minden olyan vállalkozásnak lehetővé kell tennie az elektronikus fizetést, amelyik online pénztárgépet működtet.

Jelenleg nagyjából 60 ezer hazai cég még nem felel meg ezeknek a feltételeknek. A jegybank szakértője üdvözli a Parlament döntését, amely mintegy 9,5 millió magyar bankkártya-tulajdonos életét könnyítheti meg jelentősen.

A Magyar Nemzeti Bank már évek óta támogatta azt, hogy bizonyos kereskedői körben kerüljön kötelezően előírásra az elektronikus fizetés lehetőségének a biztosítása, hiszen nemzetgazdasági szempontból ez egy olyan előnyös folyamat amit támogatni kell – mondta Varga Lóránt, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője az M1 Summa című műsorában.

Az év első három hónapjában

17,3 millióval többször használták a magyar bankkártya-tulajdonosok a bankkártyájukat fizetésre,

így az MNB-statisztika már csaknem 220 millió vásárlási tranzakciót jegyez.

Három hónap alatt összesen 1664,7 milliárd forintnyi árut és szolgáltatást fizettek ki bankkártyával, 240 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban.

„A most meghozott döntés a gazdaság fehérítése szempontjából fontos kormányzati intézkedések sorába illeszkedik” – teszi hozzá Németh Dávid, elemző.



Az elmúlt években az ÁFA-beszedési hatékonyság, illetve más adóbeszedési hatékonyság javult. Ezt úgy lehet mérni, hogy körülbelül mekkora a gazdaságnak a mérete, és ahhoz képest hogyan alakulnak az adóbevételek. Abból lehet látni, hogy hatékonyabban tudja begyűjteni az állam a különböző adónemeket. Valószínűleg most már kezdjük közelíteni a nyugat-európai szintet – részletezte.

Bár Magyarországon a GDP-arányos készpénzállomány nemzetközi szinten még mindig magasnak mondható, hiszen meghaladja a bruttó hazai termék 14 százalékát, szakértőink szerint az is látszik, hogy

a koronavírus-járvány olyanokat is a kártyás fizetés irányába terelt, akik korábban idegenkedtek ettől.

Ebből a szempontból fontos fejlemény volt, hogy a pandémia kezdetén 15 ezer forintra növelte a kormány az érintés nélküli fizetések maximális összegét.

Az érintéses technológia terén Magyarország a nemzetközi élmezőnybe tartozik a kezdetek óta. Magyarország a között a három ország között volt, ahol ez legelőször komolyabban teret nyert, ez a technológia az Európai Unióban öt–hat évvel ezelőtt. És most is a legfejlettebbek között vagyunk. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy ebből a 9,5 millió fizetési kártyából most már nyolcmillió képes az érintéses fizetésre – magyarázta Varga.

Az MNB statisztikái szerint tavaly például négyszeresére nőtt azoknak a kártyáknak a száma,

amiket egy-egy mobilfizetési rendszerhez kapcsoltak hozzá. Ma már 420 ezer magyar bankkártya van az országban, amelyik valamilyen innovatív fizetési rendszerhez kötődik.

A jegybank szakértője hozzáteszi: a készpénzkímélő okos megoldások több területen is könnyebbé tudják tenni a hazai kereskedelmi gyakorlatot.

Régóta bevett elektronikus fizetési megoldás a kiskereskedelmi téren a bankkártyás fizetés. 2020 márciusában elindult Magyarországon az azonnali fizetés, ami azt jelenti, hogy most már nemcsak a bankkártyával lehet valós időben fizetni, hanem ha átutalunk, az is másodperceken belül megérkezik, és éjjel-nappal, az év 365 napján használható – emelte ki.

Mint ismert, március 2-tól a legfeljebb tízmillió forintos,

elektronikus úton indított belföldi átutalások a nap bármely szakában legfeljebb öt másodperc alatt teljesülnek.

Ez azt jelenti, hogy például egy lakás hárommillió forintos foglalóját ma már a vevőnek nem kell készpénzben elvinnie az eladóhoz, hanem ott előtte, a szeme láttára át tudja utalni, így téve egyszerűbbé és biztonságosabbá a fizetést.

